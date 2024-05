イープラスのエンタメ特化型メディアSPICEが今ライブハウスで見るておくべき女性アーティストをレコメンドするイベント『Drawn to You!! vol.2 powerd by SPICE』の開催を決定した。

先日開催されたvol.1の熱も冷めやらぬ中、6月26日(水)渋谷eggmanにて早くもvol.2を開催。今回のゲストは、『BanG Dream!』『D4DJ』等の人気シリーズへの出演でもお馴染みのシンガーソングライター・声優の大塚紗英、vol.1から連続での出演となる声優・結那のアーティストプロジェクトLustQueen、『銀魂.』『ポケットモンスター』『BORUTO-ボルト-』といった数々の人気作品の主題歌を担当してきたЯeaLが出演する。

プレオーダーは本日5月10日(金)12時より受付を開始、5月16日(木)までの受付となるので是非お早めに。