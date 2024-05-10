¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¡¢¼«¿È9ÅÙÌÜ¤Î·î´ÖMVP¼õ¾Þ¡¡Ç¯¡¹¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÅê¼ê¿Ø¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î35ºÐ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬10Æü¡¢3¡¢4·îÅÙ¤Î¡ÖÂç¼ùÀ¸Ì¿·î´ÖMVP¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£·î´ÖMVP¤Ï2021Ç¯9·îÅÙ°ÊÍè¡¢9ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£ÌøÅÄ¤Ï3¡¢4·î¡¢±¦Íã¤ä»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¡Ö3ÈÖ¡×¤È¤·¤ÆÁ´26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨3³ä2Ê¬3ÎÒ¡¢½ÐÎÝÎ¨4³ä6Ê¬2ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î35ºÐ¤Ï¡¢Ç¯¡¹¿Ê²½¤¹¤ëµå³¦Åê¼ê¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤¸¤ëÅê¼ê¤¬Áý¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÂÇÎ¨3³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÂÇ¼Ô¤Ï¶áÇ¯¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì2ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëµå³¦¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÇ¯¡¹¡¢µå¤âÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÅê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤ë»þ¤Î¥°¥ê¥Ã¥×°ÌÃÖ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤è¤êÂ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤âÌøÅÄ¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏËèÇ¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇËÜ¿Í¤¬¸½ºß¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤É¤Îµå¼ï¤âÁ´Éô¤¹¤´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£´Å¤¤µå¤ÏÁ´Éô¡¢ÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¼ê¡¢Ãæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÈÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»Å»ö¤Ç¤¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¡£¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿ÂÇËÀ¤ò¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ°Ý»ý¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò4Ç¯¤Ö¤êVÃ¥²ó¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£