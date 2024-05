【ANIMAL WELL】5月9日 発売価格:2,950円(5月24日まで10%OFFの2,655円)

Bigmodeは、プレイステーション 5/Nintendo Switch/PC(Steam)用メトロイドヴァニア型アクションパズル「ANIMAL WELL」を5月9日に発売した。価格は2,950円(5月24日まで10%OFFの2,655円)。

本作は、入り組んだ迷宮の中を探索し、多くの秘密を解き明かしていくアクションパズルゲーム。プレーヤーは小さな丸い生物を操作していき、道中の様々なギミックを駆使して複数あるルートを進んで行く。探索にはロウソクを灯して安全を確保したり、アイテムを発見していくことが必要となる。

幻想的なフィールドや暗闇に潜む恐ろしい生き物など、ドット絵調のグラフィックスで描かれる独特な雰囲気と、重厚でやり応えのあるパズルボックスの世界を楽しむことができる。

5月9日の発売後、Steamではセールスランキングで6位になるなど売上好調。Steam内レビューは「圧倒的に好評」で、ユーザーからの満足度も非常に高いものとなっている。

Animal Well (C) 2024 Shared Memory LLC. All Rights reserved.