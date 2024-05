全国のアミューズメント施設「ナムコ」では、「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年を記念したキャンペーン「Happy! Surprise! CHOCO SPRAY」を開催!

期間中、オリジナルイラストをもとにした限定景品が登場します☆

ナムコ ドナルドダック90周年記念キャンペーン「Happy! Surprise! CHOCO SPRAY」

開催期間:2024年5月17日(金)から6月30日(日)

開催店舗:全国の直営アミューズメント施設「ナムコ」

全国のアミューズメント施設「ナムコ」では、「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年を記念し「Happy! Surprise! CHOCO SPRAY」を開催!

オリジナルイラストをもとにした限定景品の展開とキャンペーンを実施します。

ホイップクリームとチョコスプレーにあふれたデザインが特徴。

「ドナルドダック」はチョコスプレーのカラーを意識した衣装に身を包み、天使と悪魔の姿をした「チップ&デール」が「ドナルドダック」のスクリーンデビューをお祝い!

今回は、そんな「Happy! Surprise! CHOCO SPRAY」キャンペーン期間中に登場するナムコ限定プライズや特典を紹介します。

ドナルドダック 赤いほっぺ スーパーラージぬいぐるみ 〜Happy! Surprise! CHOCO SPRAY〜

サイズ:約46cm

「ドナルドダック」デザインのぬいぐるみ。

ミントグリーンのコックコートを着ています。

ほっぺをほんのり赤く染めた表情がかわいい!

約46cmというビッグサイズなのもポイントです。

ドナルドダック スーパーギガザッカふわふわおしりクッション 〜Happy! Surprise! CHOCO SPRAY〜

サイズ:約40cm

「ドナルドダック」のおしりをモチーフにしたクッション。

おなじみのセーラー服と真っ赤なリボンがおしゃれ!

ふわふわの抱き心地でリラックスできそうです。

ドナルド&チップ&デール 赤いほっぺ マスコット 〜Happy! Surprise! CHOCO SPRAY〜

サイズ:約11cm

種類:3種類(ドナルドダック・チップ・デール)

約11cmの小ぶりなサイズ感がかわいいマスコット。

「ドナルドダック」、「チップ」、「デール」の3種類がラインナップされています。

「ドナルドダック」はミントグリーンのコックコート、「チップ」は黒いツノと翼を付けた悪魔、「デール」は真っ白な服を着た天使の姿で登場。

3種揃えて飾りたいかわいさです☆

ドナルド&チップ&デール クリアポーチ 〜Happy! Surprise! CHOCO SPRAY〜

サイズ:約15cm

種類:4種類(ピンク・イエロー・ブラック・グリーン)

キラキラのスパンコールが入ったクリア素材のポーチ。

「ドナルドダック」や「チップ」と「デール」のかわいい表情が楽しめます。

ドナルド&チップ&デール プラチナムザッカぷっくりプレート 〜Happy! Surprise! CHOCO SPRAY〜

サイズ:約20cm

種類:2種類

リム部分がぷっくりしているかわいいプレート。

「ドナルドダック」と「チップ」と「デール」の賑やかなアートが描かれています。

ドナルドダック&チップ&デール プラチナムザッカ蓋付タンブラー 〜Happy! Surprise! CHOCO SPRAY〜

サイズ:約20cm

種類:2種類

ホイップクリームのようなフタがかわいいタンブラー。

本体部分もたっぷりのクリームとチョコスプレーでケーキみたいにデコレーションされたデザインに。

特別感のあるアートが魅力です。

「オリジナル缶バッジ」プレゼント

配布期間:2024年5月17日(金)〜6月30日(日) ※なくなり次第終了

種類:全8種 ※ランダム配布

キャンペーン期間中、ナムコの店舗で対象のクレーンゲーム機に500円を投入すると、オリジナル缶バッジをランダムで1つプレゼント!

デザインは全部で8種類。

どのデザインがもらえるかはお楽しみです。

「限定ショッパー」プレゼント

配布期間:2024年5月17日(金)〜6月30日(日) ※なくなり次第終了

ナムコポイントアプリで店舗をフォローすると限定のショッパーを1枚プレゼント!

手に入れた景品を持ち帰るのにぴったりのアイテム。

ドナルドダックのスクリーンデビュー90周年をお祝いするロゴも入っています。

特別なアートを使ったナムコだけの景品が登場!

ナムコ ドナルドダック90周年記念キャンペーン「Happy! Surprise! CHOCO SPRAY」の紹介でした。

ナムコ特設ページはこちら

