「24 -TWENTY FOUR-」(2001-2014)のキーファー・サザーランドと、「マーベル/ジェシカ・ジョーンズ」(2014-2019)のクリステン・リッターが、新作アクションスリラー映画『Stone Cold Fox(原題)』で共演することがわかった。米が報じている。

本作は、1980年代を舞台とした復讐スリラー。反抗的な若い女性のフォックスは、家族を求めて虐待のコミューンを脱走する。しかし、コミューンの女王(リッター)がフォックスの妹を誘拐し、悪徳警官(サザーランド)に妹を追わせたため、フォックスは自分が脱走した場所に再び潜入することを余儀なくされてしまう。

ジャック・バウアーとジェシカ・ジョーンズ、2人のアメリカンヒーローを演じた俳優同士の共演が実現。サザーランドとリッターのほか、共演には「サブリナ:ダーク・アドベンチャー」(2018-2020)のキーナン・シプカや「ザ・ボーイズ」(2019-)の福原かれん、『ノック・ノック』(2015)のロレンツァ・イッツォ、『ハングオーバー!』シリーズのジェイミー・チャンが名を連ねている。撮影は2024年夏より開始の予定だ。

監督を務めるのは、長編映画監督デビューを飾るソフィー・タベット。出演者のロレンツァ・イッツォの妻でもある。タベットは、映画『RENT/レント』(2005)への出演で知られる女優ジュリア・ロスと共に脚本も手がける。

製作総指揮には、グレン・パウエル&シドニー・スウィーニーW主演の新作映画『恋するプリテンダー』のジョー・ロスが参加。製作には、2024年のトライベッカ映画祭でお披露目となるロードトリップコメディ『サクラメント(原題)』を手がけるスティーブン・ブラウンとエリック・B・フライシュマンが名を連ねている。

Source:

The post first appeared on .