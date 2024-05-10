【PHOTO】NiziU「KCON JAPAN 2024」のため帰国…キュートなコーデ（動画あり）

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10日午前、NiziUが「KCON JAPAN 2024」に参加するため、金浦（キンポ）国際空港を通じて日本へ帰国した。

彼女たちは4月12日（金）、13日（土）に開催されたテレビ朝日開局65周年記念ライブ「The Performance」に出演し、Mrs. GREEN APPLEとの対バンライブで話題を集めた。

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