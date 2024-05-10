【PHOTO】NiziU「KCON JAPAN 2024」のため帰国…キュートなコーデ（動画あり）
10日午前、NiziUが「KCON JAPAN 2024」に参加するため、金浦（キンポ）国際空港を通じて日本へ帰国した。
彼女たちは4月12日（金）、13日（土）に開催されたテレビ朝日開局65周年記念ライブ「The Performance」に出演し、Mrs. GREEN APPLEとの対バンライブで話題を集めた。
・NiziU、Mrs․ GREEN APPLEとの対バンライブを成功裏に終了…「点描の唄」のコラボステージも話題に
・SHINee テミンからStray Kids、RIIZEまで！「ショー 音楽中心 in JAPAN」出演者ラインナップが公開
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