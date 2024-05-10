TCLがGW期間にワンツー・フィニッシュ 今売れてるスマートテレビTOP10 2024/5/10
「BCNランキング」2024年4月29日から5月5日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 32S5400（TCL Corporation）
2位 40S5400（TCL Corporation）
3位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
4位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
5位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
6位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
7位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
8位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
9位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
10位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 32S5400（TCL Corporation）
2位 40S5400（TCL Corporation）
3位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
4位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
5位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
32V34（TVS REGZA）
7位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
8位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
9位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
10位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。