32S5400

写真拡大

　「BCNランキング」2024年4月29日から5月5日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　32S5400（TCL Corporation）

2位　40S5400（TCL Corporation）

3位　REGZA

32V35N（TVS REGZA）

4位　REGZA

40V35N（TVS REGZA）

5位　AQUOS 4K

4T-C43FN2（シャープ）

6位　REGZA

32V34（TVS REGZA）

7位　AQUOS 4K

4T-C50FN2（シャープ）

8位　AQUOS 4K

4T-C42FL1（シャープ）

9位　AQUOS

2T-C32EF1（シャープ）

10位 REGZA

43M550M（TVS REGZA）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。