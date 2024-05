📢 App Version 1.81 is rolling out now (1/3)



• Major performance improvements



• GIFs now support alt-text!



• The Discover feed is piloting a "Show more like this" and "Show less like this" tool in post menus



[image or embed]— Bluesky (@bsky.app) May 10, 2024 at 2:54

'Show more' will try to find posts similar to that post and include them in your feed.



'Show less' will have a similar but inverse effect, and adjust the weights of different types of content the feed suggests.— なぜ (@why.bsky.team) May 10, 2024 at 3:23

Blueskyのバージョン1.81が2024年5月10日(金)にリリースされました。バージョン1.81では新たにDiscoverフィードに表示されるポストを好みに合わせてカスタム可能になったほか、GIFアニメーションにALTテキストを付与する機能も追加されています。◆Discoverフィードに表示されるポストをカスタムBlueskyのDiscoverフィードにはフォローの有無にかかわらず多様なユーザーのポストが表示されます。新たに、Discoverフィードに「このポストが好きか嫌いか」を示して表示内容をカスタムする機能が追加されました。iOS版Blueskyの場合、「このポストが好きか嫌いか」を示す手順は以下の通り。まず、Discordフィード内のポストの右下に表示されているメニューボタンをタップします。「Show more like this」をタップすると、Discordフィードに当該ポストに似たポストが多く表示されるようになり、「Show less like this」をタップすると似たポストが表示されにくくなります。ウェブアプリ版Blueskyでも同様の操作でDiscordフィードの表示内容をカスタム可能です。◆GIFアニメーションにALTテキストを付与Blueskyは、2024年4月のアップデートであらかじめ用意されたGIFアニメーションの投稿に対応しました。バージョン1.81では新たにGIFアニメーションに視覚障害者や低視力者向けの説明文(ALTテキスト)を付与できるようになりました。GIFアニメーションにALTテキストを付与する手順は次の通り。まず、投稿作成中に画面左下の「GIF」と記されたボタンをタップ。GIFアニメーション一覧が表示されたら好みのものをタップ。GIFアニメーションのプレビュー表示の左上に「+ALT」というボタンが表示されるのでタップ。すると、ALTテキストの入力画面が表示されるので、文章を入力して「保存」をタップ。「投稿」をタップ。これでALTテキスト付きのGIFアニメーションを投稿できました。ALTテキストを表示するには、アニメーション内の「ALT」をタップ。すると、画面下部にALTテキストが表示されます。ALTテキストはウェブアプリ版Blueskyでも同様の操作で付与したり閲覧したりできます。なお、Blueskyのバージョン1.81では他にも「全体的なパフォーマンス向上」や「ミュートおよびブロックに関する問題の解決」などが実施されています。