ウォルト・ディズニー・ジャパンは、7月3日に発売を予定している、「宮粼駿と青サギと… ~『君たちはどう生きるか』への道~」の予告編を公開した。

「宮粼駿と青サギと… ~『君たちはどう生きるか』への道~」は、制作の舞台裏に迫るドキュメンタリー。価格は、ブルーレイが5,170円、DVDが4,180円。

また、同日より発売される「君たちはどう生きるか」と「宮粼駿と青サギと… ~『君たちはどう生きるか』への道~」をセットにした「君たちはどう生きるか 特別保存版」、2014年に発売された「宮崎駿監督作品集」に、「君たちはどう生きるか」と新たな映像特典「On Your Mark」を加えた増補改訂版「宮粼駿監督作品集」についても紹介する。

「宮粼駿と青サギと… ~『君たちはどう生きるか』への道~」

【『宮粼駿と青サギと…~「君たちはどう生きるか」への道~』7/3ブルーレイ/DVD発売 予告編】

ブルーレイ:5,170円(ブルーレイ1枚)

DVD:4,180円(DVD1枚)

映像特典:「プロフェッショナル 仕事の流儀 ジブリと宮粼駿の2399日」(約78分)

7年という異例の独占密着で、スタジオジブリで起きていたことを浮かび上がらせる2時間のドキュメンタリー。2023年12月にNHKで放送された「プロフェッショナル 仕事の流儀 ジブリと宮粼駿の2399日」に未編集素材を加え、再編集を行なった完全版となる。

【「宮粼駿と青サギと… ~『君たちはどう生きるか』への道~」内容】

ふたつの“狂気”がせめぎあっていた。映画の世界へ没入しようと、脳みその“フタ”を開けようとする映画監督・宮粼駿。その宮粼をさらなる狂気へと駆り立て、かつてない傑作を生み出そうと企むプロデューサーの鈴木敏夫。

ふたりはこの映画の“共犯者”でありながら、ウソをついては相手を欺き、ほくそ笑み、それでいて、互いを最も必要としている。それは、宮粼がこの映画で描いた主人公“眞人”と“青サギ”の関係そのもの。現実と妄想。ふたつの世界をまたいで、ふたりは大冒険を繰り広げる。

映画をともに作ってきた仲間が次々とこの世を去るなか、ふたりは“黄昏”をどう生きようとしたのか。ふたりを結びつけたのは友情なのか、それとも……?

答えはこの映像記録の中にある。

題字:鈴木敏夫

資料提供:大塚康生 中島順三

編集:毛利照之

映像技術:徳久大郎

音声:緒形慎一郎

音響効果:三澤恵美子

撮影・ディレクター:荒川 格

プロデューサー:梅原茉莉 鈴木めぐみ

制作統括:横山友彦 荒川 格

制作:NHKンタープライズ

制作・著作 NHK

※敬称略

「君たちはどう生きるか 特別保存版」

「君たちはどう生きるか」と「宮粼駿と青サギと… ~『君たちはどう生きるか』への道」を一緒にした特別なセット。

ブルーレイ:12,650円

「君たちはどう生きるか」ブルーレイ1枚

「宮粼駿と青サギと… ~『君たちはどう生きるか』への道」ブルーレイ1枚 計2枚組

DVD:9,350円

「君たちはどう生きるか」DVD2枚

「宮粼駿と青サギと… ~『君たちはどう生きるか』への道」DVD1枚 計3枚組

増補改訂版「宮粼駿監督作品集」

「ルパン三世 カリオストロの城」から最新作「君たちはどう生きるか」まで、宮粼駿氏が監督として手掛けた劇場長編映画をすべて収めた「宮崎駿監督作品集」に、「On Your Mark」を新たな映像特典として追加した増補改訂版。

各作品は、最新HDマスターを使用した高画質な本編を収録し、劇場ポスターのキーアートで統一したジャケットによるデジパック仕様となっている。解説、フィルモグラフィー掲載のブックレット付き。

ブルーレイ:72,600円

本編ディスク12枚+特典ディスク3枚 計15枚組

DVD:48,400円

本編ディスク12枚+特典ディスク3枚 計15枚組

収録作品(ブルーレイ/DVD 共通)

・「ルパン三世 カリオストロの城」 1979年製作

・「風の谷のナウシカ」 1984年製作

・「天空の城ラピュタ」 1986年製作

・「となりのトトロ」 1988年製作

・「魔女の宅急便」 1989年製作

・「紅の豚」 1992年製作

・「もののけ姫」 1997年製作

・「千と千尋の神隠し」 2001年製作

・「ハウルの動く城」 2004年製作

・「崖の上のポニョ」 2008年製作

・「風立ちぬ」 2013年製作

・「君たちはどう生きるか」 2023年製作

映像特典

「On Your Mark」1995年製作(約7分)

CHAGE and ASKAの同名曲のプロモーションフィルムとして制作された作品。

原作・脚本・監督:宮崎駿氏

「ユキの太陽 [パイロットフィルム」

1972年製作(約5分)テレビシリーズ企画用の短編。宮崎駿監督が全編にわたる演出、絵コンテを手がけた。

「赤胴鈴之助[第26話・第27話・第41話」

1972~1973年製作(約73分)

テレビシリーズより、宮崎駿監督が絵コンテを手がけた3話を収録。

宮崎駿監督引退会見 ノーカット版(約95分)

2013年9月6日に行なわれた宮崎駿監督の引退会見の模様をノーカットで収録。

