ゴディバより、人気キャラクター「ミニオン」とコラボレーションした3種類の限定商品が2024年5月22日(水)より登場!

「ミニオン」がデザインされたパッケージはもちろん、今回のコラボレーション限定フレーバー・バナナ味のチョコレートが入ったスイーツも販売されます。

GODIVA(ゴディバ)「ミニオン」コラボレーション

種類:3種類

GODIVA(ゴディバ)より、2024年夏に公開される映画『怪盗グルーのミニオン超変身』を記念して、パッケージに人気キャラクター「ミニオン」が施された、ゴディバ×ミニオン限定商品が登場!

今回のコラボラインナップは「ゴディバ お菓子のトランク缶 アソートメント」「Gショコラ 5粒入〈ミニオン〉」「Gクリスピーショコラ 10粒入〈ミニオン〉」の3種類。

チョコレートやクリスピーショコラには、「ミニオン」の好きな食べ物のバナナにインスパイアされて作った限定フレーバーが入っています。

ゴディバ お菓子のトランク缶 アソートメント

価格:3,402円(税込)

販売期間:2024年5月22日(水)〜8月20日(火)

販売店舗:全国のゴディバショップ・ゴディバ オンラインショップ

人気キャラクター「ミニオン」とのコラボレーション限定のトランク缶に入った、焼き菓子3種類のセット。

ラングドシャクッキー、ドームバームクーヘン、カカオフィナンシェのラインナップ。

常温保存できる夏のギフトにぴったりの詰め合わせです。

トランク缶には、音楽を楽しむ「ミニオン」がデザインされています。

宝物入れや大切な思い出として、お孫さんやお子さんへの手土産や、贈り物にもおすすめです☆

Gショコラ 5粒入 〈ミニオン〉

価格:918円(税込)

販売期間:2024年5月22日(水)〜8月20日(火)

販売店舗:全国のゴディバショップ・ゴディバ オンラインショップ

ゴディバのシェフショコラティエ ヤニック・シュヴォロー監修の口どけのよいひと口タイプのチョコレートのG ショコラのアソート。

パッケージには、レーサー姿の「ミニオン」がデザインされています。

「ミニオン」の好きな食べ物のバナナにインスパイアされて作った限定フレーバーと、ホワイト バナナとほのかな塩がアクセントのミルク 塩キャラメル ガナッシュの2種類の組み合わせです。

ホワイト バナナは、優しいバナナの甘さが口いっぱいに広がります。

パクっとひと口で食べることができるチョコレートです☆

G クリスピーショコラ 10粒入 〈ミニオン

価格:540円(税込)

販売期間・店舗:

・2024年6月26日(水)〜8月20日(火)(全国のゴディバショップ・GODIVA GO!)

・2024年6月10日(月)〜8月20日(火)(ゴディバ オンラインショップ)

・2024年6月10日(月)〜7月31日(水)(全国のコンビニエンスストア)

ゴディバのシェフショコラティエ ヤニック・シュヴォロー監修のワッフルのサクサクした食感が楽しいひと口タイプのG クリスピーショコラ。

「ミニオン」の大好物のバナナにインスパイアされて作った限定フレーバー、ホワイトワッフルバナナチョコレートをはじめ、まろやかなミルクチョコレートでワッフル生地を包み込んだミルクワッフルチョコレート、カカオのコク深さが味わえるダークワッフルチョコレートの3種類のラインナップです。

ホワイトワッフルバナナチョコレートは、ホワイトチョコレートとバナナの優しい味わいが調和したサクサクした食感が楽しいひと口タイプのチョコレートです。

パッケージの「ミニオン」も、バナナを持っています。

「ミニオン」とコラボレーションした限定商品3種類。

コラボパッケージに加え、「ミニオン」の大好物バナナ風味のチョコレートも登場します。

GODIVA(ゴディバ)の「ミニオン」コラボレーション限定商品は、2024年5月22日(水)より順次発売です☆

