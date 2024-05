HYBE LABELS JAPAN所属の9人組グローバルグループ&TEAMが、自身初のアリーナツアー『2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'』(4都市8公演)のポスタービジュアルを公開した。メンバー9人は統一感のあるモノトーンの衣装に身を包み、ツアータイトル「'SECOND TO NONE'(誰にも負けない)」を表すような堂々としたポーズで視線を向ける。

&TEAMの公式SNSでは、ポスタービジュアル衣装を着た9人が動画メッセージを公開。「最高に熱い夏にしましょう!」と呼びかけている。7月20日の神戸公演を皮切りにスタートする本ツアーのファンクラブ会員先行抽選受付は、今月13日から開始される。■『2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'』日程7月20日(土):東京・有明アリーナ7月21日(日):東京・有明アリーナ7月25日(木):兵庫・神戸ワールド記念ホール7月26日(金):兵庫・神戸ワールド記念ホール8月17日(土):福岡・マリンメッセ福岡B館8月18日(日):福岡・マリンメッセ福岡B館9月28日(土):愛知・ポートメッセなごや 第1展示館9月29日(日):愛知・ポートメッセなごや 第1展示館