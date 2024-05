5月10日 公開

カプコンは5月10日、カプコンはプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、「豪鬼」のキャラクターガイド動画を公開した。

「豪鬼」は5月22日に追加予定の新キャラクター。扱いやすい技が高水準の性能で揃っているが、体力の低さをカバーするため状況ごとの対応力が求められる。動画ではキャラクター特性に加え、必殺技や立ち回りなどが豪鬼テイストの語り口で解説されている。

【『ストリートファイター6』キャラクターガイド|豪鬼(Gouki)】

