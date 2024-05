【ハッピーセット「リラックマ」】5月17日~ 約4週間 発売予定価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「リラックマ」を5月17日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

ハッピーセット「リラックマ」は、リラックマやコリラックマがデザインされたケースと、表と裏の2種類の絵柄のパズルが楽しめるおもちゃ。リラックマのフェイス型やハート型などのケースは、パズルの収納以外に、宝物や小物を入れて使うことができる。

また、ハッピーセット「リラックマ」の箱とおもちゃのスペシャルピースをスマートフォンで読み込むと、オリジナルのミニゲーム「リラックマのゆらゆらバランスゲーム」が楽しめる。おもちゃを複数集めることで、遊べるゲームも増える。

続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

また、5月18日・19日の2日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「リラックマ」を1セット購入につき、「リラックマスペシャルピースシール」がもらえる。

ハッピーセット「リラックマ」

第1弾:5月17日(金)~5月23日(木)

リラックマ

リラックマの顔がデザインされたプラスチックケースの中に、リラックマがデザインされた両面パズルが入っている。

コリラックマ

コリラックマの顔がデザインされたプラスチックケースの中に、コリラックマがデザインされた両面パズルが入っている。

キイロイトリ

キイロイトリがデザインされたプラスチックケースの中に、キイロイトリとチャイロイコグマがデザインされた両面パズルが入っている。

※パズルの中央にはキャラクターが形どられたスペシャルピースがあります。

第2弾:5月24日(金)~5月30日(木)

リラックマのにこにこハート

リラックマと仲間たちがデザインされたハート型のプラスチックケースの中には、リラックマの仲間たちがデザインされた両面パズルが入っている。

いちごだいすきコリラックマ

20周年記念オリジナルデザインのコリラックマがデザインされたプラスチックケースの中に、コリラックマがデザインされた両面パズルが入っている。

リラックマベビーとおほしさま

赤ちゃんをイメージしたリラックマと仲間たちがデザインされた星型のプラスチックケースの中に、リラックマの仲間たちがデザインされた両面パズルが入っている。

※パズルの中央にはダイカットのスペシャルピースがあります。

第3弾:5月31日(金)~

ハッピーセット「リラックマ」第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

週末プレゼント

5月18日・19日の2日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「リラックマ」を1セット購入につき、「リラックマスペシャルピースシール」がもらえる。

【リラックマスペシャルピースシール】

リラックマのハッピーセットオリジナルのシール

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

スマートフォンで遊べる!オリジナルのミニゲーム「リラックマのゆらゆらバランスゲーム」

ゲームプレイ期間:5月17日(金)~

対象商品:ハッピーセット「リラックマ」のおもちゃ

※おもちゃの箱とスペシャルピースを使ってゲームを起動させる

ハッピーセット「リラックマ」の箱とおもちゃのスペシャルピースをスマートフォンで読み込むと、ゲームを遊ぶことができる。おもちゃを複数集めることで、楽しめるゲームが増える。

遊び方

(1)キャンペーンサイト起動させ、持っているおもちゃを選択し、ゲームのモードを選択する。

(2)スマートフォンのカメラを起動させ、パズルのスペシャルピースを読み込む。

(3)パズルケースの位置を指定し、スタートボタンをタッチすると、ゲームがスタートする。

【30びょうのっかっていられるかな?】

30秒間キャラクターをステージの上から落とさないようにチャレンジするゲーム。

【いつまでのっかっていられるかな?】

時間制限なしで、ステージの上に乗っていられるタイムを競うゲーム。

発達のためのテーマについて

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】

「リラックスしながら『部分と全体』を考えて遊ぼう」

パーツを組み合わせて、大きな絵を完成するパズルは、図形の「部分と全体」を考える遊びです。大好きなリラックマの全体像を思い浮かべながら、手にしたピースが、どの部分になるのかを、お話ししながらピースをつなげてゆきましょう。ピースの表と裏を見分け、ピースを手で回転させ、隣り合うピースを探してピタッとはめ込む作業。デジタルでは味わえない、手で方向や空間を理解するゲームです。おうちの方とくつろぐリラックスタイムに、リラックマを作るパズルで遊んでみましょう。

【マクドナルド:今回の発達のためのテーマについて】

頭の中で「出来上がりの絵」をイメージし、ピースの形の繋がりを考えながら、パズルを完成させる作業は、図形・空間の認識を高め、全体と部分を考える論理性を育む遊びです。 また、完成したパズルの絵柄を眺めて物語を想像することが楽しめます。パズルは表と裏で違う絵柄で繰り返し遊べるので、パズル完成までの時間を短くしていく達成感も味わえます。

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。