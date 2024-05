【ハッピーセット「リラックマ」】第1弾:5月17日~5月23日第2弾:5月24日~5月30日第3弾:5月31日~価格: 490円~520円(税込)

日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「リラックマ」を5月17日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は490円(税込)より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」に続いて、今月は新たなハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」と「リラックマ」が登場する。前回に引き続き、今回も2シリーズ同時展開となっており、第1弾は5月17日から5月23日まで、第2弾は5月24日から5月30日まで展開され、それぞれ各弾3種類の合計6種類が用意されている。また、5月31日からは第3弾として、全種類が登場する予定だ。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた!」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」と「リラックマ」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことできたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

本稿でご紹介するハッピーセット「リラックマ」は、クマのキャラクターであるリラックマをモチーフにしたケースと、2種類の図柄が楽しめるパズルがセットになったおもちゃだ。リラックマに加えて、コリラックマやキイロイトリなどの仲間たちもフィーチャーされており、持っているだけで楽しい気分にさせてくれる。

このリラックマは、サンエックスのコンドウアキ氏によって生み出され、2003年よりグッズに展開が開始されたキャラクターだ。おもちゃに採用されているケースのデザインもそうだが、パズルに描かれているキャラクターたちも素晴らしい出来映えになっており、ファンならぜひとも手に入れたくなるようなアイテムとなっている。

今回のハッピーセット「リラックマ」で選ばれたテーマは「図形・空間の認識、理論性、創造力」だ。リラックマのパズルに挑戦するときに、自分の頭の中で出来上がったときの絵をイメージしたり、ピースの繋がりを考えていくことで、子どもたちの能力を育んでくれるのである。

なお、同時展開されるハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」に関しては、別稿にて紹介しているのでそちらも合わせてご覧頂きたい。

「ハッピーセット」 関連記事

可愛い形のケースとパズルのセットが勢揃い!

今回のハッピーセット「リラックマ」では、第1弾と第2弾合わせて合計6種類のおもちゃが展開される。いずれも、リラックマに登場するキャラクターたちがモチーフになっており、ケースだけではなくパズルの中でも様々なイラストが描かれているところが特徴だ。

第1弾では「リラックマ」、「コリラックマ」、「キイロイトリ」の3種類がおもちゃとして登場する。それに続く第2弾は、「リラックマのにこにこハート」、「いちごだいすきコリラックマ」、「リラックマベビーとおほしさま」といったラインナップになっており、第1弾と第2弾とでは微妙に異なるテーマが採用されているところがおもしろい。

こちらが第1弾(5月17日~5月23日)のハッピーセット「リラックマ」に登場するおもちゃ。写真左から「リラックマ」、「コリラックマ」、「キイロイトリ」

こちらが第2弾(5月24日~5月30日)のハッピーセット「リラックマ」に登場するおもちゃ。写真左から「リラックマのにこにこハート」、「いちごだいすきコリラックマ」、「リラックマベビーとおほしさま」

こちらが今回のおもちゃ箱。ピンク色の箱が第1弾、水色の箱が第2弾だ

箱の背面側のQRコードを読み取って、ミニゲームも遊ぶことができる

先述したように日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「リラックマ」には、図形・空間の認識と理論性、創造力がテーマになったおもちゃが取り揃えられている。バラバラの状態になっているひとつひとつピースを組み合わせて、大きな絵を完成させていくパズルは、図形に関する部分と全体を考える遊びだ。今回のおもちゃは両面に絵が描かれているが、ピースの裏と表を見分けたり手で回転させたりしていく作業を通して、子どもたちの理論性や想像力を高めてくれるのである。

今回のハッピーセット「リラックマ」のもうひとつユニークな点は、いつものようにビニール袋に入れられているのではなく、箱の形になっているところだ。箱の中には和紙に包まれたようなスタイルでおもちゃが入れられており、ちょっとした高級感がある。

ケースの形状も可愛いのだが、パズルをひと通り遊び終わったあとでふたたびケースの中にしまっておくことができるのも便利だ。このケース自体も、ちょっとした小物なら入れておくことができるので、別の使い道も考えられそうである。

また、このハッピーセット「リラックマ」だけの特典として、スマートフォンを使って遊べるミニゲームの「リラックマのゆらゆらバランスゲーム」も用意されている。おもちゃ箱の裏面にQRコードが記載されており、そちらを読み込むことでキャンペーンサイトを起動。その後、自分が持っているおもちゃを選んでゲームモードを選び、スマートフォンのカメラでスペシャルピースを読み込ませれば準備完了だ。

「30びょうのっかっていられるかな?」では、30秒間キャラクターがステージから落ちないようにするゲームに挑戦できる。「いつまでののっかっていられるかな?」では、制限時間なしでステージの上に乗っている時間を競うことができる。

おもちゃはキレイに包装されて入れられている

遊び終わった後は、ふたたびケースにしまっておくことができる

メニューから持っているおもちゃを選んでゲームモードを選択しよう

「かんたんモード」では、30秒間ケースの上に乗っていることができればクリアだ

「むずかしいモード」では、上からいろいろなものが落ちてきて邪魔をしてくるので、それに堪えながら落ちないように粘ろう

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.