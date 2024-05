マクドナルドの「ハッピーセット」に、新しい絵本とミニ図鑑が登場!

今回は、2024年5月17日(金)より発売される絵本「チャレンジミッケ!スペシャル」と、ミニ図鑑「生き物かくれんぼ AR動画&クイズつき」を紹介します☆

マクドナルド ほんのハッピーセット「チャレンジミッケ!スペシャル」「生き物かくれんぼ AR動画&クイズつき」

販売期間:2024年5月17日(金)〜約8週間(予定)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

小さなサイズでも中身は本格的な絵本や図鑑が楽しめる、マクドナルドの「ほんのハッピーセット」

お子さんにも保護者の方にも人気な「ほんのハッピーセット」に、絵本「チャレンジミッケ!スペシャル」とミニ図鑑「生き物かくれんぼ AR動画&クイズつき」が登場します。

みんなで楽しく遊べる絵本や、生き物の姿をしれる図鑑は、お子さんの好奇心をくすぐる1冊です!

絵本「チャレンジミッケ!スペシャル」

作:ウォルター・ウイック

訳:糸井重里

2024年5月17日から登場する新しい絵本は「チャレンジミッケ!スペシャル」

みんなでなかよく遊べるかくれんぼ絵本「チャレンジミッケ!」が、マクドナルドのハッピーセットに初登場です。

11個のテーマがある「チャレンジミッケ!」の世界を「シーモア」と一緒に大冒険できる「チャレンジミッケ!スペシャル」

わくわくしながら楽しめる、マクドナルドだけの特別な絵本になっています☆

ミニ図鑑「生き物かくれんぼ AR動画&クイズつき」小学館の図鑑NEO 特別版

2024年5月17日から登場する図鑑は「生き物かくれんぼ」がテーマ。

生き物の中には体の色や模様、形などを何かに似せて、見つけようとしてくるものから隠れる生き物がいます。

ミニ図鑑「生き物かくれんぼ AR動画&クイズつき」は、そんな生き物のかくれんぼを紹介し、AR動画とクイズも楽しめる内容です!

スマートフォンで図鑑のARマークを読み込むと隠れている生き物の動画を再生でき、シールも付いています。

初登場の絵本「チャレンジミッケ!」と、かくれんぼする生き物のAR動画も楽しめるミニ図鑑。

マクドナルド ほんのハッピーセット「チャレンジミッケ!スペシャル」と「生き物かくれんぼ AR動画&クイズつき」は、2024年5月17日より全国のマクドナルド店舗にて発売です!

※「絵本」と「ミニ図鑑」はそれぞれおよそ2ヶ月で次のシリーズへと切り替わる予定です

※「絵本」と「ミニ図鑑」は、シリーズごとに数量に限りがあり、なくなり次第終了です

※ミニ図鑑はハッピーセット用に作成された小さいサイズの図鑑です

