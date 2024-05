マクドナルドの「ハッピーセット」に、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」のパズルが登場。

「リラックマ」や「コリラックマ」たちがデザインされたかわいいケースと、表と裏の2種類の絵柄のパズルが楽しめるおもちゃです。

第1弾と第2弾、あわせて全6種類のおもちゃが販売されます☆

マクドナルド ハッピーセット「リラックマ」

販売期間:

第1弾 2024年5月17日(金)〜5月23日(木)

第2弾 2024年5月24日(金)〜5月30日(木)

第3弾 2024年5月31日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:全6種

※各おもちゃは数量に限りがあるため、なくなり次第終了です

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの「ハッピーセット」から、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」のおもちゃが登場!

「リラックマ」や「コリラックマ」がデザインされたかわいいケースに、表と裏で楽しめる2つのパズルが入っています。

パズルは頭の中で「出来上がりの絵」をイメージし、ピースの形の繋がりを考えながら完成させる遊び。

遊びのなかで、図形・空間の認識を高め、全体と部分を考える論理性を育めます。

完成したパズルの絵柄を眺めて物語も想像でき、表と裏で違う絵柄になっているのもポイントです!

2種類のパズルを楽しめ、くり返し挑戦することで完成までの時間を短くする達成感も味わえます。

また、パズルが入っているケースは「リラックマ」のフェイス型やハート型などかわいいデザインで、小物入れとしても使えます。

さらに、ハッピーセット「リラックマ」の箱とおもちゃのスペシャルピースをスマートフォンで読み込むと、オリジナルのミニゲーム「リラックマのゆらゆらバランスゲーム」も体験可能。

複数集めれば楽しめるゲームも増えるので、パズル作りと一緒に楽しめます☆

第1弾

販売期間:2024年5月17日(金)〜5月23日(木)

2024年5月15日から登場する、ハッピーセット「リラックマ」第1弾には、3種類のパズルが登場。

キャラクターのフェイス型ケースに「リラックマ」や「コリラックマ」、「キイロイトリ」と「チャイロイコグマ」を完成させる両面パズルが入っています。

パズルの中央には、キャラクターの形をしたスペシャルピースがあるのもポイントです!

リラックマ

「リラックマ」のお顔型ケースに入ったパズル。

「リラックマ」ダイカットデザインと、のんびり過ごす「リラックマ」の色々なポーズが並ぶ絵柄のパズルを楽しめます。

コリラックマ

「コリラックマ」のパズルが楽しめるハッピーセットのおもちゃ。

もう1つの絵柄は「コリラックマ」の色々な姿があしらわれた、ピンクの背景がかわいいパズルです。

キイロイトリ

「キイロイトリ」のケースに入ったパズルは、「チャイロイコグマ」と一緒にいる「キイロイトリ」デザイン。

一緒に過ごすふたりの様子に、思わず笑顔になれそうなデザインです!

第2弾

販売期間:2024年5月24日(金)〜5月30日(木)

2024年5月24日から登場するハッピーセット「リラックマ」第2弾は、ハートや星形のケースに入った両面パズル。

パズルの絵柄も「リラックマ」と仲間たちが集まる、楽しいデザインがそろっています。

パズルの中央は、ミニゲームを楽しむときに必要なダイカットピース入りです。

リラックマのにこにこハート

ピンクのハート型ケースに入ったパズルは、リボンでおめかしした「リラックマ」たちの楽しそうな絵柄。

プレゼントや飾り付けを楽しみ、にっこり笑顔な「リラックマ」たちの姿に癒やされます。

いちごだいすきコリラックマ

「いちごだいすきコリラックマ」は、20周年記念オリジナルの「コリラックマ」デザインを使ったケースがポイント。

「リラックマ」たちのぬいぐるみを抱えてご機嫌な「コリラックマ」と、おもちゃやイチゴを散りばめた2つのパズルを楽しめます☆

リラックマベビーとおほしさま

赤ちゃんイメージの「リラックマ」たちが愛らしい「リラックマベビーとおほしさま」

星形のケースに、赤ちゃん姿の「リラックマ」や「コリラックマ」をあしらった、2種類のパズルで遊べます!

ミニゲーム「リラックマのゆらゆらバランスゲーム」

ゲームプレイ期間:2024年5月17日(金)〜

ハッピーセット「リラックマ」の箱と、おもちゃのスペシャルピースをスマートフォンで読み込むと、ミニゲーム「リラックマのゆらゆらバランスゲーム」で遊べます。

ミニゲームは「30びょうのっかっていられるかな?」と「いつまでのっかっていられるかな?」の2つのモードを展開。

「30びょうのっかっていられるかな?」は、30秒間キャラクターをステージの上から落とさないようにチャレンジするゲームです。

「いつまでのっかっていられるかな?」は、時間制限なしで、ステージの上に乗っていられるタイムを競います!

ハッピーセット「リラックマ」の箱を読み込んでキャンペーンサイトを起動し、持っているおもちゃを選択してからゲームモードをセレクト。

スマートフォンのカメラを起動させて、パズルのスペシャルピースを読み込みます。

パズルケースの位置を指定してスタートボタンをタッチすると、ゲームがスタート。

おもちゃが複数あると楽しめるゲームも増えるので、おもちゃを集めたくなること間違いなしです!

※おもちゃの箱とスペシャルピースを使ってゲームを起動させます

週末プレゼント

期間:2024年5月18日(土)・19日(日)

2024年5月18日・19日の2日間は、「リラックマ」の週末プレゼント企画を実施。

ハッピーセット「リラックマ」を1セット購入するごとに、「リラックマスペシャルピースシール」がもらえます。

もらえるシールは、ハッピーセット「リラックマ」のオリジナルシールです!

「リラックマ」たちの姿を完成させる6種類のパズルと、箱とスペシャルピースを読み込んで遊べるミニゲーム企画も。

マクドナルドのハッピーセット「リラックマ」は、2024年5月17日より全国のマクドナルドにて発売です☆

©2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post リラックマやコリラックマのパズルで遊べる!マクドナルド ハッピーセット「リラックマ」 appeared first on Dtimes.