ディズニーストア「GOOFY FASHION COLLECTION」

発売日:2024年5月14日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、一部ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

※渋谷公園通り店、東京ディズニーリゾート店、仙台東映プラザ店、名古屋ゲートタワーモール店、 京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店

ディズニーストアより、5月25日の「グーフィー」の誕生日をお祝いするコレクションが登場。

ネオンカラーを基調とした遊び心あふれるデザインのTシャツやハット、ボストンバッグなどポップ&クールなアパレルが販売されます。

「グーフィー」のデザインをポイントにしたコーディネートを楽しむことができるアイテムが取り揃えられています。

Tシャツは、キャラクター刺しゅうのワンポイントが入った胸ポケットが付きで、バックスタイルには逆向きの大きな「グーフィー」のイラストを配置。

ハットとウィンドブレーカーはリバーシブル仕様で、ブラックベースのシンプルなデザインをひっくり返せば、キャラクターフェイスをプリントしたキャッチーな総柄に。

コーディネートの主役にもなるアイテムです。

さらに旅行だけでなく通勤通学時やジムなど様々なシーンで活躍するボストンバッグやボディバッグも登場。

いつものコーディネートを「グーフィー」と一緒に楽しめるグッズがラインナップされています!

グーフィー 半袖Tシャツ

価格:4,500円(税込)

「グーフィー」デザインの半袖Tシャツが登場。

胸元のポケットにキャラクター刺しゅうのワンポイント。

バックスタイルには上下逆向きの「グーフィー」がプリントされています。

逆さになった大きな「グーフィー」はインパクト抜群です!

グーフィー ウィンドブレーカー ジャケット リバーシブル

価格:9,000円(税込)

ネオンカラーを基調にした「グーフィー」デザインのリバーシブル仕様ウィンドブレーカーです。

ネオンカラーのファスナーが目を引くブラックベースのデザインは、フードの内側のほか、ポケットにもキャラクターフェイスが。

フロントポケットがファスナー仕様になっていて、引手にキャラクターのダイカットチャームが付いています!

表裏ひっくり返せばキャッチーな総柄のデザインに早変わり。

コーディネートの主役になる1着になります。

グーフィー 帽子・ハット リバーシブル

価格:3,500円(税込)

「グーフィー」デザインのリバーシブルバケットハット。

無地にキャラクター刺しゅうを配置したシンプルなデザインと、キャラクターフェイスをプリントした総柄デザインの、2パターンを楽しめるハットです。

「グーフィー」デザインをポイントにした新しいコーディネートで、おでかけを楽しめます☆

グーフィー ベルト

価格:2,500円(税込)

「グーフィー」フェイスの総柄デザインがおしゃれなベルト。

裏面がネオンカラーになっているので、長めに流してアクセントにするのがおすすめの使い方です。

いつものコーディネートを手軽にアップデートできます。

グーフィー ボディバッグ・ウエストポーチ

価格:4,400円(税込)

「グーフィー」デザインのボディバッグが登場!

定番色のボディバッグにキャラクター刺しゅうを配置。

ネオンカラーのファスナーに添えたキャラクターフェイスチャームの引手が、ディズニーならではの遊び心を加えています。

内生地もキャラクターフェイスの大柄でインパクト抜群です。

グーフィー ボストンバッグ 2WAY

価格:6,000円(税込)

定番色のバッグに「グーフィー」の刺しゅうが映える、2WAYタイプのボストンバッグです。

ネオンカラーのファスナーに添えられた「グーフィー」のフェイスチャームの引手がかわいい!

内生地に施されたキャラクターフェイスのデザインにも注目です。

軽くて収納力も抜群のボストンバッグ。

旅行はもちろん、通勤通学時やジム、習い事など、様々なシーンで活躍してくれます。

ネオンカラーを基調とした遊び心あふれるデザインのアパレル。

ディズニーストアの「GOOFY FASHION COLLECTION」は、2024年5月14日(火)より順次、ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗などにて発売です☆

