『超合金』ロゴが『超合金』ロボに 合金比率は約95％
BANDAI SPIRITSは、1974年に発売を開始した商品ブランド『超合金』が、2024年に50周年を迎えたことを記念し、記念商品やさまざまな企業・作品との商品化企画を展開することを発表した。
【画像】バンダイ脅威の技術力によりロボになった超合金ロゴ『超合金 CHOGOKIN ROBO 50』
『超合金』はダイキャスト（亜鉛合金）を含む複合素材を用いて、ロボットの重量感とメカニックとしての手触りを商品に落とし込んだBANDAI SPIRITSの商品ブランド。ブランド誕生から50周年を記念し、『超合金』のブランドロゴがロボットに変形する『超合金 CHOGOKIN ROBO 50』を商品化する。
50周年を機に『超合金』ブランドロゴの一部をひらがなから英語表記に刷新。『超合金』ロゴ形状からロゴを装ったロボットへ大胆変形する。合金比率は重量比で約95％と、ずっしりとした重量感を楽しめる。『超合金50周年』を記念し、顔の形状も「50」になっている。
また、きょう10日から7月1日まで大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」のフラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で、『超合金50周年』のアニバーサリーイベント『CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition』を開催する。
【画像】バンダイ脅威の技術力によりロボになった超合金ロゴ『超合金 CHOGOKIN ROBO 50』
『超合金』はダイキャスト（亜鉛合金）を含む複合素材を用いて、ロボットの重量感とメカニックとしての手触りを商品に落とし込んだBANDAI SPIRITSの商品ブランド。ブランド誕生から50周年を記念し、『超合金』のブランドロゴがロボットに変形する『超合金 CHOGOKIN ROBO 50』を商品化する。
また、きょう10日から7月1日まで大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」のフラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で、『超合金50周年』のアニバーサリーイベント『CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition』を開催する。