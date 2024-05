『スター・ウォーズ』シリーズの人気ドラマ2作、「オビ=ワン・ケノービ」と「キャシアン・アンドー」より、コンセプト・アートカードセット3枚入りのBlu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)と4K UHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)が、2024年7月24日(水)に発売開始となることが決定した。

「オビ=ワン・ケノービ」は、『スター・ウォーズ』最大の悲劇、オーダー66による粛清から10年後を描いた物語だ。最良の友でありジェダイの弟子であったアナキン・スカイウォーカーが、邪悪なシスの暗黒卿ダース・ベイダーに堕ち、ジェダイが最大の敗北を喫した『スター・ウォーズエピソード3/シスの復讐』(2005)での劇的な出来事「オーダー66」。その後オビ=ワン・ケノービは、タトゥイーンに隠れ住み、ルークの成長を見守る日々を過ごしていた。

一方、帝国はすべてのジェダイを殲滅させようと捜索を続け、尋問官のサード・シスターは、まだオビ=ワンが生き延びていると考え、彼を誘き出すためオルデランで秘密裏に育てられているレイア・オーガナを誘拐させる。心を閉ざしていたオビ=ワンがレイアの救出を説得され、前を向いて新たな旅路へと向かう姿を描いている。

この度発売されるコレクターズ・エディションには、「オビ=ワンVSベイダー」や「ダークサイドの舞台裏」など、ファン必見の特別なボーナス・コンテンツが収録されている。

「キャシアン・アンドー」の舞台は、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(2016)の5年前。反乱軍の誕生を描いた物語だ。銀河は帝国圧政の最中であり、人々にとっては恐怖、欺瞞、陰謀が渦巻く時代。ある運命的な出会いによって、主人公のキャシアン・アンドーは反乱軍を率いるべく、運命の道を歩んでいく。

キャシアン・アンドーが起こした事件をきっかけに、彼の住む惑星フェリックスは帝国監視下に置かれることになり、帝国から逃亡を続ける彼は、大義のために絶望的な潜入ミッションに挑むことになる。執拗な帝国の目を逃れ、虎視眈々と反乱を企てていくスリリングで重厚なストーリー展開が大きな見どころだ。

コレクターズ・エディションには、「フェリックス:始まりの地」や「アルダーニ:反乱の地」など、貴重なボーナス・コンテンツが収録されている。



この機会に「オビ=ワン・ケノービ」と「キャシアン・アンドー」をコレクターズ・エディションでご堪能あれ。

「オビ=ワン・ケノービ」商品概要『オビ=ワン・ケノービ』 7月24日(水)Blu-ray コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)発売 Star Wars © & TM Lucasfilm Ltd. LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization. 発売/ウォルト・ディズニー・ジャパン 価格/組:10,890円(税込) / 2枚組 (ブルーレイ2枚) 収録エピソード:●Disc1 エピソード1:パート 1、エピソード2:パート 2、エピソード3:パート 3●Disc2 エピソード4:パート4、エピソード5:パート5、エピソード6:パート6 ボーナス・コンテンツ:●Disc1・オビ=ワン VS ベイダー ・ダークサイドの舞台裏 ・銀河のデザイン●Disc2・音声解説<デボラ・チョウ監督のパート6解説付き>『オビ=ワン・ケノービ』 7月24日(水)4K UHD コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)発売 Star Wars © & TM Lucasfilm Ltd. LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization. 発売/ウォルト・ディズニー・ジャパン 価格/組:15,290円(税込) / 2枚組 (UHD2枚) ボーナス・コンテンツ:Blu-ray コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)と同様

※その他の仕様は上記<Blu-ray コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)>と同様

「キャシアン・アンドー」商品概要『キャシアン・アンドー』 7月24日(水)Blu-ray コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)発売 Star Wars © & TM Lucasfilm Ltd. LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization. 発売/ウォルト・ディズニー・ジャパン 価格/組:10,890円(税込) / 3枚組 (ブルーレイ3枚) 収録エピソード:エピソード1「キャサ」、エピソード2「俺かもしれない」、エピソード3「報いの音」、エピソード4「アルダーニ」●Disc2エピソード5「やった側は忘れる」、エピソード6「目」、エピソード7「声明」、エピソード8「ナーキーナ・ファイブ」●Disc3エピソード9「誰も聞いちゃいない!」、エピソード10「道はひとつ」、エピソード11「フェリックスの娘」、エピソード12「リックス通り」 ボーナス・コンテンツ:●Disc1 ・フェリックス:始まりの地 ・アルダーニ:反乱の地 ・コルサント:暗躍する 3 人・ナーキーナ・ファイブ:自由を求めて ・フェリックス:戦いの始まり『キャシアン・アンドー』 7月24日(水)4K UHD コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)発売 Star Wars © & TM Lucasfilm Ltd. LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization. 発売/ウォルト・ディズニー・ジャパン 価格/組:15,290円(税込) / 3枚組 (UHD3枚) ボーナス・コンテンツ:Blu-ray コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)と同様

※その他の仕様は上記<Blu-ray コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定)>と同様

