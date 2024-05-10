6月15日（土）に開催される『RISE WORLD SERIES 2024 OSAKA』の対戦カードが決定した。

注目は3月に行われた『ABEMA presents RISE ELDORADO2024』でISKAオリエンタルルール世界フライ級王座を防衛した、RISEスーパーフライ級王者・大崎一貴の2度目の防衛戦だ。ベルトに挑戦するのは、昨年11月の『RISE173』で行われたNEW WARRIORS スーパーフライ級トーナメントを圧倒的な実力差で制覇した政所仁。共に強打を武器にする両者なだけに、KO必至の試合展開が予想される。最強の挑戦者が、絶対王者の牙城を崩せるか？

■RISEスーパーフライ級（-53kg）タイトルマッチ 3分5R無制限延長R

大崎一貴（第2代RISEスーパーフライ王者）

vs

政所 仁（RISE NEW WARRIORSスーパーフライ級トーナメント優勝）

その他の決定済み対戦カードは以下の通り。

■SuperFight!スーパーフライ級（-53kg） 3分3R延長1R

田丸辰（RISE WORLD SERIES 2023 ‐54kg王者、初代フライ級王者、初代RISEスーパーフライ級王者）

vs

ジョン・ヒョヌ（KTK 53kg王者、KTKB International バンタム級王者）

田丸辰 vs ジョン・ヒョヌ

■SuperFight! -61.5kg契約 3分3R延長1R

大雅（第6代RISEスーパーフェザー級王者）

vs

ダニエル・プエルタス（元ISKAオリエンタルルール世界スーパーフェザー級王者）

大雅 vs ダニエル・プエルタス

■スーパーライト級（-65kg）3分3R延長1R

白鳥大珠（同級2位、RISE WORLD SERIES 2019-61kgトーナメント王者）

vs

ペトル・モラリ（WKU WORLD-65kg王者、ウェルター級1位）

白鳥大珠 vs ペトル・モラリ

■SuperFight!ライトヘビー級（-90kg）3分3R延長1R

南原健太（第2代RISEライトヘビー級王者）

vs

ジェシー・アスティル（WBCオーストラリアクルーザー級王者）

南原健太 vs ジェシー・アスティル

■SuperFight!52kg契約 3分3R延長1R

数島大陸（第2代RISEフライ級王者）

vs

スドロー・ソージョートンプラシン（元タイ7ch 105P王者）

数島大陸 vs スドロー・ソージョートンプラシン

■SuperFight! ウェルター級（-67.5kg） 3分3R延長1R

中野椋太（第3代RISEウェルター級王者）

vs

宇佐美秀メイソン（ISKAインターコンチネンタル ウェルター級暫定王者）

中野椋太 vs 宇佐美秀メイソン

■オープンフィンガーグローブマッチ -65kg契約 3分3R

山口裕人（WPMF世界スーパーライト級暫定王者）

vs

伊藤澄哉（ライト級2位）

山口裕人 vs 伊藤澄哉

■オープンフィンガーグローブマッチ -63kg契約 3分3R

山口侑馬（ライト級7位）

vs

山畑雄摩（第3代DEEP☆KICK-63kg王者）

山口侑馬 vs 山畑雄摩

■フライ級（-51.5kg）3分3R延長1R

那須川龍心（同級1位）

vs

塚本望夢（同級3位）

那須川龍心 vs 塚本望夢

■ミドル級（-70kg） 3分3R延長1R

憂也（第2代DEEP☆KICKｰ65kg王者）

vs

シンパヤック・ハマジム（元ラジャダムナンスタジアム認定スーパーバンタム級2位）

憂也 vs. シンパヤック・ハマジム

■スーパーフライ級（-53kg）3分3R

JIN（MA日本バンタム級王者）

vs

野田蒼

JIN vs 野田蒼

■オープニングファイト フライ級（-51.5kg） 3分3R

KING陸斗

vs

伊藤琉之助

KING陸斗 vs 伊藤琉之助