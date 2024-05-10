¡ÖËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¹â¹»À¸¤Ë¤âÉé¤±¤¿Ì¾Ìç¡¦Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¡Ä¶þ¿«¤ÎÃæ¤ÇàÍÛ¥¥ãá¥ê¥Ù¥í¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÌÀÆü¡×¤Ø¤Î¼ï¡Ú¹õÏÉ´ú¥Ð¥ì¡¼¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎV¥ê¡¼¥°½÷»Ò1Éô¡ÊV1¡Ë¤ÎÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¤¬¡¢6Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¹õÏÉ´úÁ´ÆüËÜÃË½÷ÁªÈ´Âç²ñ¡ÊAsue¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ç¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£2Âç²ñÁ°¤ÎÇÆ¼Ô¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÎÏ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ´¤±¤¿±Æ¶Á¤ÏÈÝ¤á¤º¡¢1¾¡¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ1¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¡£V¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤âº£µ¨8°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤ÉÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¡¢°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶å½£¶¦Î©Âç¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥ê¥Ù¥í¤Î¾¾²¬²êÀ¸¡Ê22¡Ë¤À¡£¡ÖÍÛ¥¥ã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¸ÀÆ°¤È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¡£ÇÔÀï¤«¤é¡ÖÌÀÆü¡×¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²ñ3ÆüÌÜ¤Î3Æü¡¢Åì¥ì¤Ïµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡½3¡Ê21¡½25¡¢15¡½25¡¢25¡½20¡¢26¡½24¡¢7¡½15¡Ë¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£ÃÞÇÈÂç¤Ë¤Ï1¡½3¡¢²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¤â2¡½3¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤¬º£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡×¡£3ÀïÁ´ÇÔ¤Ç2023¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¾¾²¬¤ÏV¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¹â¹»À¸¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼ÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¡Ë¤ä¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î´ØºÚ¡¹Ì¦¡ÊÆüËÜ¶¨²ñ¡Ë¤é¤¬µî¤ë¤Ê¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì¿·¡£¡Ö¤â¤¦¡¢Åì¥ì¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤âÁª¼ê¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤ò·ë²Ì¤ÇÊ§¿¡¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¾¾²¬¤Ï»õ¤¬¤æ¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£Åì¥ì¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¸å¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡£»ÊÎáÅã¤ÇÂç¹õÃì¤À¤Ã¤¿´Ø¤«¤é¤â¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢ÂàÃÄ»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¥á¥¤¡Ê¾¾²¬¤Î°¦¾Î¡Ë¤¬Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¤Ë¡Ø¿·¤·¤¤É÷¡Ù¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Å¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢4¥«·î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÍý²ò¤·¡¢¿¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ËÂ³¤¯¡Û¡ÖÆÀ¤¿¤â¤Î¤âÂç¤¤¤¡×
¡¡µ×¸÷Àï¸å¡¢¾¾²¬¤¬²¼¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¸À¤¤Êý¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢µ×¸÷¤µ¤ó¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÆÀ¤¿¤â¤Î¤âÂç¤¤¯¤Æ¡Ä¡£º£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç´ÊÃ±¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Àè¤Ë2¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤µ¤ì¤Æ¤â¼è¤êÊÖ¤»¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±µ¤Ç÷¤Èµ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢2¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢Âç粼¶×Ì¤¡Ê23¡Ë¤ÎÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤ê¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤«¤éÈ¿·â¤ò³«»Ï¡£¿¼ß·¤Ä¤°¤ß¡Ê21¡Ë¤äÃ«ÅçÎ¤ºé¡Ê19¡Ë¤é¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¿Ø¤âÊ³µ¯¤·¤¿¡£¡Ö¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤º¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤¤¿¥³¡¼¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤¿¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Ö¼ý³Ï¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾Ð´é¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¼ï¡×¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿¡£»î¹ç²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëºÝ¡¢¾¾²¬¤ÏÂç粼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÈÌîÍ¥Íý¡Ê24¡Ë¤äÀ¾ÀîµÈÌî¡Ê21¡Ë¤éº£Âç²ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖV¡Ê¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢Àï½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÉÌÌ¤Ë±þ¤¸¤¿À¼¤¬¤±°ì¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£´é¤Ö¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖÅÁÅý¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬¡Ø¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÎý½¬¤Ç¤É¤ì¤À¤±É½¸½¤·¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£µÕ¶²¼¤Ç¤Î¶òÄ¾¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿·¤¿¤ÊÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿·À¸Åì¥ì¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤Î¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö19¡×¤Î¾Ð´é¤È¿®Ç°¤À¡£
¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡Û¾¾²¬²êÀ¸¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í
¶å½£¶¦Î©Âç¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¾¾²¬²êÀ¸¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¤«¡¦¤á¤¤¡Ë2001Ç¯5·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©²ÅËã»Ô½Ð¿È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥ê¥Ù¥í¡£Âç·¨¾®1Ç¯¤«¤é¡Ö²ÅÊæ¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ê¡²¬»Ô¤ÎÇîÂ¿½÷»ÒÃæ¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¡£À¿±Ñ¹â¡Ê»³¸ý¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢3Ç¯»þ¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ï¡¢¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Êµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤ä¼¼²¬è½Çµ¡ÊÆüÎ©Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì¡Ë¤òÍÊ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿Åì¶å½£Î¶Ã«¹â¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ë½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ËÌ¶å½£»Ô¤Î¶å½£¶¦Î©Âç¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿4Ç¯»þ¤Ï¶å½£Âç³Ø¥ê¡¼¥°¡Ê1Éô¡Ë¤Ç½Õ½àÍ¥¾¡¡¢½©3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Âç³ØºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿23Ç¯12·î¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï½éÀï¤Ç¥¢¥é¥ó¥Þ¡¼¥ì»³·Á¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Âç²ñ¸å¤ËÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¤Ø¤ÎÆþÃÄÆâÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£23¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ï11»î¹ç¡Ê28¥»¥Ã¥È¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥ÖÀ®¸ùÎ¨¤Ï69¡¦0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¡£ÇØÈÖ¹æ19¡£
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡ÛàÍÛ¥¥ãá¥Ý¡¼¥º¤ò¤â¤¦°ìËç