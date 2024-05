世界180以上の国々で酒類ブランドを展開する英国大手酒造企業ディアジオ社の完全子会社「ディアジオ ジャパン」は5月9日、"Spirited Xchange"をテーマにしたウイスキー・コレクション「ディアジオ スペシャルリリース(23)」を数量限定で発売した。「ディアジオ スペシャルリリース(23)」全7種ラインナップ○世界中のウイスキー愛好家から高い評価を得ているコレクション

「ディアジオ スペシャルリリース」は、スコットランドで最も多くの蒸溜所を所有するディアジオ社が、毎年、数量限定で販売しているウイスキー・コレクション。稼働中の著名な蒸溜所のみならず、既に閉鎖された蒸溜所の希少な原酒からもリリースされるほか、原酒そのままの味わいとアルコール度数が楽しめるカスクストレングスであることが特長となっている。○ローズアイル蒸留所から初リリースも今回のコレクションは、“Spirited Xchange”をテーマに掲げ、世界各国の文化と伝統からインスピレーションを得て、新たな息を吹き込んだラインナップ。ローズアイル蒸留所から初リリースとなる「ローズアイル 12年 スペシャルリリース(23)」、ブランド史上最長熟成期間の「グレンキンチー 27年 スペシャルリリース(23)」など、希少なウイスキーが楽しめる。フィニッシュには、各国のウイスキーやワインの樽を使用し、各国のカルチャーを再現できるよう蒸留している。「ローズアイル 12年 スペシャルリリース(23)」「グレンキンチー 27年 スペシャルリリース(23)」価格は「ローズアイル 12年 スペシャルリリース(23) /THE Origami Kite(折り紙の凧)」が13,700円、「グレンキンチー 27年 スペシャルリリース (23) /The Floral Treasure(花文様の宝物)」が51,900円、ボトムスは「ザ シングルトン グレンデュラン 14年 (23) /The Silken Gown (豪華な絹のドレス)」が13,700円、「モートラックノンエイジ スペシャルリリース (23) /NAD The Katana’s Edge(刀の刃)」が28,100円、「ラガヴーリン 12年 スペシャルリリース (23) /The Ink of Legends(レジェンドたちのインク)」が17,700円、「オーバン 11年 スペシャルリリース (23) /The Soul of Calypso(カリプソのソウル)」が21,100円、「クライヌリッシュ 10年 スペシャルリリース (23) /The Jazz Crescendo(ジャズ・クレッシェンド)」が19,900円。各販売店により、価格は変動する可能性がある。