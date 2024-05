ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)から感謝と愛を届けるスペシャル・プログラム『THANKS LOVE MONTH 2024』(サンクス・ラブ・マンス 2024)が9日からスタートし、パークの仲間たちが花束を持ってそろった。特別グリーティングなどで、6月16日まで盛り上がる。USJは、今年4月よりCSRスローガンを「LOVE HAS NO LIMIT」に刷新。「母の日」や「父の日」の記念日がある5月〜6月にかけては、家族にとどまらず、パートナー、友人、同僚など、大切な人に向けた“新しい感謝月間”『サンクス・ラブ・マンス』のアクションをパーク内外に広げていく。

初日となった9日は、開幕セレモニーが行われ、初となる全国出張企画「Thanks Love Flower Shop(サンクス・ラブ・フラワーショップ)〜ありがとうに、きっかけを〜」がパーク内にお披露目。華やかなお花のブーケやブローチを身に着けたパークの仲間たちがグラマシーパークに集結し、ゲストと互いに感謝の気持ちを伝え合い、「ありがとう」のかけ声とともに、色とりどりの紙吹雪が舞った。パーク内では、期間限定「サンクス・ラブ・ステッカー」の配布を開始。また、セサミストリートやピーナッツの仲間たち、ハローキティらによる「サンクス・ラブ・グリーティング」では、パークの仲間たちが花束を持った特別な姿で出迎える。そして今年は、パークから飛び出して全国出張する「サンクス・ラブ・フラワーショップ」も実現。“ありがとう”を伝えたい当選者の街へのサプライズ出張を通じ、パークならではのとびきりの演出で「ありがとう」のきっかけを提供し、感謝を伝える機会を後押しする。また、イオンモール全国142店舗でもスペシャルイベントを実施する。来場したゲストからは「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに“ありがとう”を伝えたいです。コロナ禍でパーククローズしている時もパークらしい企画を行っていて、元気をもらえました。パークを近くに感じられてうれしかったので、再開したら早く行きたいなと思っていました。お互いに“ありがとう”を伝えたいと思います」といった声が聞かれた。HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC(C) Walter Lantz Productions LLCTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.