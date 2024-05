明治学院大学では2024年5月25日(土)・26日(日)に戸塚まつりを横浜キャンパスにて開催します。

明治学院大学 横浜キャンパス「戸塚まつり」

■日時 :

・5月25日(土) 13:30〜18:00

・5月26日(日) 10:00〜16:00

■場所 :明治学院大学 横浜キャンパス

■入場料:なし

■申込み:不要

戸塚まつりは「地域との繋がり」を重視し、「福祉・国際・環境」を三本柱に据えた大学祭で、2024年で27年目となります。

2024年度の戸塚まつりのテーマは、「祭前線(さいぜんせん)」

「祭」と「最前線」をかけたテーマのもと、「パフォーマンス企画」「模擬店企画」「教室企画」の3つを大きな軸としています。

2024年は、来場の方々が実際に参加できる企画が目白押しです。

注目ポイントは4つ。

1) 2023年盛況だった「フードドライブ」「アイス-1グランプリ」「MGヤギ牧場」を実施

・フードドライブとは家庭で使用しない食品などをひとり親家庭や子ども食堂などに寄付し、支援を行う活動です。

今回の戸塚まつりでは、NPO法人フードバンク横浜の協力のもと、戸塚まつり準備会学生や社会福祉学科のゼミが企画しました。

学生や教職員、地域の方から寄付品を募り、支援を行います。

・アイス-1グランプリでは横濱アイス工房の協力のもと、準備会学生や、明治学院大学「ごはん部」の学生が、明治学院大学オリジナルフレーバーを提案し戸塚まつり当日に人気投票を行う企画です。

1位となったアイスの味はその後、大学と横濱アイス工房にて期間限定で販売される予定です。

・MGヤギ牧場は、普段横浜キャンパスをエコに除草してくれている2頭のヤギ(ハルとアキ)に加え、この日特別に来校する仔ヤギたちと触れ合える大人気イベントです。

2) 清水建設による体験企画

2025年秋完成予定の新校舎建設現場周辺では、建設を担当している清水建設株式会社が提供する体験企画を実施します。

新校舎完成予想図のVR体験や、工事車両への乗車体験など、この時期・この場所でしかできない体験を楽しめます。

3) お祭り気分を味わえる「手持ち提灯」

2024年は、顔はめパネルで写真を撮ってくださった方に、「手持ち提灯」がプレゼントされます。

自分で色付け等もできるので、戸塚まつりの思い出に、世界に一つだけのオリジナル提灯を作ることができます。

4) 明治学院大学の学食が食べられる

昨年の戸塚まつりで「学食も食べてみたい!」という声があり、2024年度は学食もオープンします。

明治学院大学の学生になりきって学食ランチを楽しめます。

※5/25(土)・5/26(日)ともに、12:00〜14:00の営業(食堂2階のみ)

各企画の紹介

パフォーマンス企画

学内のサークルだけでなく、戸塚密着型シンガーソングライターkaho*さんをはじめ、戸塚近辺で活動している方々のさまざまなパフォーマンス(ダンス・演奏等)を見ることができます。

2024年は屋外にもステージを設置予定なので、迫力あるパフォーマンスを楽しめます。

模擬店企画

屋外にて、戸塚にあるお店や地域の方々、学内団体がおいしい食べ物や飲み物を提供します。

2024年は地域の子どもたちにより楽しんでもらえるよう、スーパーボールすくい等の縁日企画も用意しています。

(例) チュロス・レモネード・焼きそば等

教室企画

屋内にて、地域の方々、学内団体が講話や発表、雑貨の販売などの企画を行います。

(例) エコ工作体験・スライムづくり・フリーマーケット等

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パフォーマンス・模擬店・教室企画など参加型企画が盛りだくさん!明治学院大学 横浜キャンパス「戸塚まつり」 appeared first on Dtimes.