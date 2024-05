UNIQLO(ユニクロ) 」と「Marimekko(マリメッコ)」がコラボした2024夏コレクション「UNIQLO x Marimekko(ユニクロ x マリメッコ)」が、2024年5月10日(金)に発売されます。今回のコラボではウィメンズ8アイテム、キッズ2アイテム、ベビー3アイテムがラインナップ。その中から、ワンピースとスカートをご紹介します。この夏に着たいデザインが盛りだくさんなので、必見ですよ。

Vネックフレアワンピース(ノースリーブ)/ Summer 2024 UNIQLO × Marimekko Limited-Edition Collection158cmのエディターがMサイズ着用初めにご紹介するのは、「Vネックフレアワンピース(ノースリーブ)」の『56 OLIVE』(税込4990円)です。写真のワンピースの柄は、"ガレリア"。Marimekko定番のストライプが用いられた、力強いデザインです。ざっくりとしたVネックデザインなので、顔まわりがすっきりして見えます。首の詰まったお洋服が苦手な骨格ストレートさんでも、難なく着こなせますよ。こちらのワンピースはうれしいポケットつき。汗を拭くときなど、暑い季節には必須のハンカチもすっぽり入る大きさです。「Vネックフレアワンピース(ノースリーブ)」は『56 OLIVE』の他に、『69 NAVY』『68 BLUE』『54 GREEN』『11 PINK』の4種類がラインナップしていますよ。涼しい素材の「リネンブレンドスカート」続いてご紹介するのは「リネンブレンドスカート」の『01 OFF WHITE』(税込4990円)。写真の柄は、日本人デザイナーの脇阪克二さんによってデザインされた"デメテル"です。ギリシャ神話に登場する女神"Demeter"が由来なんだとか。158cmエディターがMサイズ着用「リネンブレンドスカート」はその名の通りリネン素材が使われているので、夏の暑い日にもサラッと着られそう。この夏に大活躍しそうな予感ですね。こちらのスカートは、『01 OFF WHITE』以外に、『11 PINK』『68 BLUE』『69 NAVY』のラインナップ。01、11、69はペチコートが付いているので、下着が透けることもなく、安心です◎大人も着用できちゃう「GIRLS キャミソールワンピース」最後にご紹介するのは、キッズ商品として展開されている「GIRLS キャミソールワンピース」の『15 RED』(税込2290円)。写真の柄は「駅」という意味の"アセマ"です。規則的に並んだ模様がミニマリスティックなデザイン。158cmのエディターが160を着用こちらのワンピースはキッズアイテムですが、160サイズまで展開されているため、大人でも着ることができちゃうんです。160だと長さも十分にあるので、短すぎるかもという心配はご無用。写真のように、ワンピースの下にジーンズを穿いてもイマドキ感がUPして、とてもかわいいです。肩紐が調節できるようになっているので、ご自分のお好きなフィット感に調整可能。夏らしい色味がかわいらしいこちらのワンピースは、涼しげなカラーリングの『67 BLUE』も販売予定です。この夏はMarimekkoのアイコニックなデザインで過ごしましょ今回も、Marimekkoらしいアイコニックなデザインが並ぶUNIQLOとのコラボ。お洋服の柄はそれぞれの色によって変わるので、いろいろなマリメッコ柄から自分の好きなデザインを選べますよ。さっそくゲットして、夏の準備を始めましょ。Summer 2024 UNIQLO x Marimekko Limited-Edition Collection スペシャルサイトhttps://www.uniqlo.com