懐かしの「ジャンボマシンダー」がリバイバル！「マジンガーZ」＆「グレンダイザー」超合金新アイテムまとめ！【「CHOGOKIN 50th Anniversary exhibition」特集】
2024年に誕生50周年を迎えるバンダイの合金トイブランド「超合金」。その最新ラインアップがいち早く展示されるイベント「CHOGOKIN 50th Anniversary exhibition」が、2024年5月10日（金）〜7月1日（月）まで、TAMASHII NATIONS STORE TOKYOにて開催される。
本イベントは超合金50年の歴史を振り返る新旧の商品が展示されるほか、今後リリースを予定している最新アイテムが一堂に会した全トイホビーファン垂涎の内容となっている。
本稿では、「マジンガーZ」「UFOロボ グレンダイザ―」といった永井豪＆ダイナミック企画作品の最新トイホビーをご紹介！
当時のスタイルそのままに、ロケットパンチ射出など新規ギミックを搭載して、ジャンボマシンダーが第復活！
＊混雑状況により、営業時間を変更する場合がございます。
・入場無料
・住所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO
無敵の王者 ジャンボマシンダー マジンガーZ／BANDAI SPIRITS／2024年7月発売予定／19,800円（税込）
当時のスタイルそのままに、ロケットパンチ射出など新規ギミックを搭載して、ジャンボマシンダーが第復活！
超合金魂 マジンガーZ 革進 -KAKUMEI SHINKA- ダメージバージョン／BANDAI SPIRITS／参考出品
超合金魂 グレートマジンガー 革進 -KAKUMEI SHINKA-／BANDAI SPIRITS／参考出品
TVアニメ「マジンガーZ」50周年を記念して登場した「マジンガーZ 革進」のダメージバージョン、および続編の主役ロボ・グレートマジンガーが革進で登場！ 今回は参考出品。
超合金魂 暗黒大将軍／BANDAI SPIRITS／2024年8月発売予定／24,200円（税込）
超合金魂 ラインX1＆ダイアナンA／BANDAI SPIRITS／5月18日発売／19,800円（税込）
超合金魂 マジンガーZ CHOGOKIN 50th Exclusive／BANDAI SPIRITS／2024年5月発売／27,500円（税込）
超合金魂 グレンダイザ― D.C. アニメカラーバージョン／BANDAI SPIRITS／2024年9月発売予定／17,600円（税込）
超合金魂 グレンダイザ― D.C. 対応スペイザーフルセット／BANDAI SPIRITS／2024年10月発売予定／26,400円（税込）
イベント情報■CHOGOKIN 50th Anniversary exhibition
・開催期間：2024年5月10日（金）〜7月1日（月） 10:00AM-8:00PM
＊混雑状況により、営業時間を変更する場合がございます。
＊天候状況や施設準備などの都合により、営業日時が予告なく変更となる場合がございます。
・入場無料
※混雑状況により、入場制限を実施する場合がございます。
・住所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO
東京都千代田区神田花岡町1-1
©ダイナミック企画・東映アニメーション
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