高画質5K超軽量VRゴーグルが最大40％OFFに！ユニスピード「arpara Gaming Kit」「arpara Tethered 5K」新生活キャンペーン

ユニスピードは、新生活向けキャンペーンとして2024年5月1日(水)〜5月31日まで、中国のVR機器メーカー「arpara(アルパラ)」社製の高画質5K超軽量VRゴーグル「arpara Gaming Kit」「arpara Tethered 5K」が最大40%OFFで購入できるキャンペーンをAmazonにて実施します。

ユニスピード「arpara Gaming Kit」「arpara Tethered 5K」新生活キャンペーン

実施期間 :2024年5月1日(水)〜2024年5月31日(金)

実施商品 :arpara Gaming Kit、arpara Tethered 5K

arpara VRヘッドセットは、スクリーンドア効果を解決し、画像認識、SLAMポジショニング、ジェスチャー認識、視線制御による焦点合わせ、その他の知覚的インタラクティブ体験を搭載することで、arpara独自の没入体験を提供しています。

また、コンシューマー向けアプリケーションにとどまらず、arparaは医療、教育、シミュレーションなどビジネス業界向けにも、デジタルサービスや産業エンパワーメントサービスを提供していきます。

「arpara」は約350gの軽さで、ハイクオリティなVRゲームを楽しみながら、長時間の使用による頭部の不快感を効果的に防止します。

調整可能なパーツは、丁度良いフィット感で装着可能です。

また、高画質5Kパンケーキレンズ&Micro-OLEDを搭載。

5Kの高画質、デュアル1.03インチMicro-OLEDスクリーン、両目解像度5120*2560、3514 PPIの高画質の世界中に飛び込めます。

独自の光学設計により、超シャープで高精細な映像でのVR体験を大幅に向上し「VRゲームをより臨場感のある映像で楽しみたい」というニーズに応えます。

さらに至高のエンターテインメント体験&速い反応速度&広角FOVでサポート。

DCI-P3 90% カバー率、sRGB 127% カバー率、最大90Hzのリフレッシュレート、95°FOVの視野角を兼ね備えており、広い視野と画面の滑らかさを両立させます。

arparaはシステム全体のレイテンシーを最大限向上するだけでなく、ゴースト効果を最大限に除去し、新しい体験に引き上げます。

シームレスな接続性と6DoFの正確なトラッキングを実現し、arparaは没入感のある夢のようなPC VRゲームへのアクセスが簡単にできます。

ゴーグル自体にデュアルチャンネル指向性ステレオを内蔵しているため、イヤフォンを装着する必要はありません。

同製品をつければ、自然なサウンドでそのままVR世界に飛び込め、かつてないほどの品質のオーディオを体験できます。

ノートPC、デスクトップPCなどさまざまなデバイスに対応できます。

2D/3D/360度動画対応で、旅行先でも、ベッドの上でも、家の外でも、どこでも好きな場所から自分だけの世界を楽しめます。

無線タイプが市場で大半を占める中、当製品はあえて有線にすることでデバイス本体の軽量化に成功。

有線だからこそ5Kという高品質の映像を、バッテリー消耗を気にせず長時間の継続使用を可能としました。

arpara Gaming Kit

価格 : 158,800円(税込)/40%OFFキャンペーン価格:95,280円(税込)

本体サイズ: 185mm×123mm×77mm

重量 : 約350g

メーカー : arpara

購入リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTCHNYRN

arpara Tethered 5K

価格 : 108,999円(税込)/35%OFFキャンペーン価格:70,849円(税込)

本体サイズ: 180mm×105mm×55mm

重量 : 約200g

メーカー : arpara

購入リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTCHHT63

