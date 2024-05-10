5月11日に京都競馬場で行われる、第26回京都ハイジャンプ(障害4歳上・JGII・芝3930m)の枠順が10日確定した。

重賞2勝とここでは実績上位のアサクサゲンキ(セ9、栗東・音無秀孝厩舎)は2枠2番、平地オープン馬で、使いながら障害慣れしてきたヴァリアメンテ(牡6、栗東・中内田充正厩舎)は3枠3番に入った。発走は13時50分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 ザメイダン(牡8、石神深一・新開幸一)

2-2 アサクサゲンキ(セ9、小牧加矢太・音無秀孝)

3-3 ヴァリアメンテ(牡6、西谷誠・中内田充正)

4-4 トライフォーリアル(セ7、五十嵐雄祐・萩原清)

5-5 ラジェドール(セ6、大江原圭・小笠倫弘)

6-6 サンデイビス(牡6、上野翔・村田一誠)

7-7 スワヤンブナート(セ5、小野寺祐太・坂口智康)

7-8 サクセッション(セ7、伴啓太・国枝栄)

8-9 メイショウハチク(セ10、中村将之・安達昭夫)

8-10 メイショウアツイタ(牡6、森一馬・高橋義忠)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。