全編IMAXデジタルカメラで撮影されたドゥニ・ヴィルヌーヴ監督のSF映画「デューン 砂の惑星PART2」が、7月3日に4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)で発売される。UHD BD/BDセットの2枚組で、価格は8,580円。初回限定スチールブック仕様は9,680円。発売はワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント、販売はNBCユニバーサル・エンターテイメント。

UHD BD「デューン 砂の惑星PART2」(BDセット) スチールブック仕様9,680円 品番:1000837251 7月3日発売 初回限定生産※ UHD BD「デューン 砂の惑星PART2」(BDセット)8,580円 品番:1000837227 7月3日発売 初回仕様※ BD「デューン 砂の惑星PART2」(DVDセット)6,380円 品番:1000837250 7月3日発売 初回仕様※ BD「デューン 砂の惑星PART2」(DVDセット)5,280円 品番:1000837226 7月3日発売

※ブックレット&キャラクターカード全12種セット付

BD「デューン 砂の惑星PART2」

6,380円 1000837250 7月3日発売

米国の作家フランク・ハーバードの同名小説(「デューン/砂の惑星」)を映像化した、シリーズ最新作。PART2では、父を殺され、全てを失った後継者ポールの復讐と、宇宙の運命を賭けた最終決戦の始まりが描かれる。全世界興行収入は約7億ドルに迫っており、PART3の製作も先日正式に発表された。

主演は、映画「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」でも主演を務めたティモシー・シャラメ。共演は、ゼンデイヤ、レベッカ・ファーガソン、ハビエル・バルデム、ジョシュ・ブローリン、フローレンス・ピュー、オースティン・バトラー、レア・セドゥ。監督はドゥニ・ヴィルヌーヴ、音楽はハンス・ジマー。

デューン 砂の惑星PART2

今回発売されるパッケージ版には「フレメンの世界を創る」「“砂の惑星”での撮影」「フェイド=ラウサを演じる」「衣装で作る世界観」など、計64分の映像特典を収録。初回仕様には、36ページのビジュアルブックレットと全12種類のキャラクターカードセットを封入する。

UHD BDは3層100GBディスクを使用し、Dolby VisionとDolby Atmos(英語)を収録予定。

UHD BD「デューン 砂の惑星PART2」スチールブック仕様

9,680円 1000837251 7月3日発売

日本語吹き替え版は、ポール・アトレイデス(ティモシー・シャラメ)の声を『千と千尋の神隠し』のハク役で知名度を上げた入野自由。新キャラクターとして強いインパクトを残したフェイド=ラウサ・ハルコンネン(オースティン・バトラー)の声を「ドラえもん」のジャイアン役で知られる木村昴、皇女イルーラン(フローレンス・ピュー)の声を「鬼滅の刃」胡蝶しのぶ役の早見沙織が演じている。

BD/DVD/デジタル【映像特典】『デューン 砂の惑星PART2』7.3リリース/デジタル配信中

パッケージ盤の発売決定に合わせ、主要キャストとスタッフがキャラクターへの思いや製作過程について語る特典映像カットダウンバージョン(8分26秒)がYouTubeで公開された。

キャストとスタッフがポールとチャニについて語る舞台裏のほか、フェイド役のオースティン・バトラーとヴィルヌーヴ監督のインタビュー映像、作中の衣装を担当したジャクリーン・ウェストが製作の苦労を語る映像を観ることができる。