中国の渝湘高速鉄道、黄草烏江双線大橋が橋面工事段階に

6日、建設が進む渝湘高速鉄道の黄草烏江双線大橋。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

【新華社重慶5月10日】中国重慶市と湖南省長沙市の間で建設中の渝湘（ゆしょう）高速鉄道は、重慶市武隆区の黄草烏江双線大橋で接合工事が完了し、橋面と付帯部分の工事段階に入った。

中国の渝湘高速鉄道、黄草烏江双線大橋が橋面工事段階に

6日、建設が進む渝湘高速鉄道の黄草烏江双線大橋。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

橋の建設は鉄道建設大手、中国中鉄傘下の中鉄大橋局集団が請け負う。今回の接合工事の完了により、同社が烏江に建設する3本の橋は主体構造が全て完成し、同鉄道の重慶−黔江（けんこう）区間は開通に向けた歩みをさらに一歩進めた。同区間は縦横各8ルートからなる中国の高速鉄道計画「八縦八横」のうち、福建省アモイと重慶を結ぶ重要路線となる。

中国の渝湘高速鉄道、黄草烏江双線大橋が橋面工事段階に

6日、建設が進む渝湘高速鉄道の黄草烏江双線大橋。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道、黄草烏江双線大橋が橋面工事段階に

6日、建設が進む渝湘高速鉄道の黄草烏江双線大橋。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道、黄草烏江双線大橋が橋面工事段階に

6日、渝湘高速鉄道の黄草烏江双線大橋で工事にあたる作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道、黄草烏江双線大橋が橋面工事段階に

6日、渝湘高速鉄道の黄草烏江双線大橋で工事にあたる作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道、黄草烏江双線大橋が橋面工事段階に

6日、渝湘高速鉄道の黄草烏江双線大橋で工事にあたる作業員。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道、黄草烏江双線大橋が橋面工事段階に

6日、建設が進む渝湘高速鉄道の黄草烏江双線大橋。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道、黄草烏江双線大橋が橋面工事段階に

6日、渝湘高速鉄道の黄草烏江双線大橋で工事にあたる作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）