偉大な勇者が革進した超合金魂に！ 「超合金魂 GX-111 グレートマジンガー 革進-KAKUMEI SHINKA-」に登場損傷したマジンガーZも「革進-KAKUMEI SHINKA-」で立体化
【CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition】
イベント期間：5月10日～7月1日
会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO
（東京都千代田区神田花岡町1-1）
イベント期間：5月10日～7月1日
会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO
（東京都千代田区神田花岡町1-1）
BANDAI SPIRITSは、イベント「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition」にて「超合金魂 GX-111 グレートマジンガー 革進-KAKUMEI SHINKA-」と「超合金魂 GX-105D マジンガーZ 革進-KAKUMEI SHINKA- ダメージバージョン」を参考出展した。
TVアニメ「マジンガーZ」の最終回を連想させるボロボロになった「マジンガーZ」とそれを助けた新たなマジンガー「グレートマジンガー」を超合金魂で立体化。
「超合金魂 GX-111 グレートマジンガー 革進-KAKUMEI SHINKA-」は劇中造形が再現され、迫力ある姿が表現されている。
そして、「超合金魂 GX-105D マジンガーZ 革進-KAKUMEI SHINKA- ダメージバージョン」では、装甲の剥離やダメージ表現、内部メカが見える緻密な造形となっている。【超合金魂 GX-111 グレートマジンガー 革進-KAKUMEI SHINKA-】 【超合金魂 GX-105D マジンガーZ 革進-KAKUMEI SHINKA- ダメージバージョン】
(C)ダイナミック企画・東映アニメーション