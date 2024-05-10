【CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition】イベント期間：5月10日～7月1日会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO（東京都千代田区神田花岡町1-1）

BANDAI SPIRITSは、イベント「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition」にて「超合金 あずきバー」と「超合金魂 新幹線変形ロボ シンカリオン E5はやぶさ」を参考出展した。

硬いことで知られるアイス「あずきバー」が超合金で立体化。イベントでは「あずきバー」のパッケージが展示されてる。

TVアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン」より「E5はやぶさ」が超合金魂で立体化。イベントでは新幹線形態で展示され、流れるようなボディーラインが再現されている。また、各所に変形部と思われるジョイントも確認できる。

【超合金 あずきバー】【超合金魂 新幹線変形ロボ シンカリオン E5はやぶさ】

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