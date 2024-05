アニマルフリー・ハイドロゲルソリューションの開発に向け協業！ザルトリウス×TheWell Bioscience 提携

ライフサイエンスグループの「ザルトリウス」と米国を拠点とするスタートアップ企業「TheWell Bioscience」は、創薬ワークフロー用の高度な3D細胞モデルを生成するために調整されたハイドロゲルとバイオインクのさらなる開発で提携することに合意しました。

これに加えて、ザルトリウスはTheWell Bioscienceの製品を販売することでラボ用製品部門のポートフォリオを拡大し、同社の少数株主株式に投資します。

ザルトリウス×TheWell Bioscience 提携

■TheWell Bioscience社の3D細胞モデル用アニマルフリー・ハイドロゲルソリューションの開発に向けた協業

■動物モデルから、よりヒトに近いオルガノイドモデルへのシフトに対応し、創薬においてより正確な予測を実現

■ザルトリウスの細胞イメージング用バイオ分析ラボ機器との相乗効果

TheWell Bioscienceは、アニマルフリーのハイドロゲルとバイオインクの分野のパイオニアであり、精密医療、細胞治療、バイオマニュファクチャリングのための3Dバイオミミッキングプラットフォーム(3D細胞モデルとも呼ばれる)の作成に不可欠なコンポーネントです。

これらのモデルは、生体内の細胞の組織と機能を模倣した複雑な生物学的構造であり、ヒトにおける薬の有効性、毒性、および副作用をより正確に予測することができます。

動物由来のオルガノイドモデルから、よりヒトに関連性の高いオルガノイドモデルへの移行に対応するため、3D細胞モデルはザルトリウスにとって重要な戦略的成長分野です。

「ザルトリウスのラボ用製品部門は、研究者が革新的な技術で新薬開発をスピードアップできるよう支援することに全力を注いでいます。

TheWell Bioscienceの製品は、さまざまな3Dスフェロイドおよびオルガノイドモデルの増殖と分析に使用される同社のバイオ分析機器、サイトカイン、および培地製品をシームレスに補完します。

同社のハイドロゲル溶液は、細胞の健康状態と挙動をリアルタイムでモニタリングおよび分析するための同社の生細胞イメージングシステムと高い互換性があります。

協業することで、お客さまはより関連性の高いインサイトをより短い時間で得ることができ、市場投入までの時間を短縮することができます」

と、ザルトリウスのラボ製品&サービス部門のマーケティング責任者であるフィオナ・コーツは述べています。

「現在、同社のポートフォリオには、60種類の室温で安定した合成アニマルフリーのハイドロゲル、バイオインク、溶液、機能アッセイが含まれており、バイオ医薬品のお客さまは、動物由来の細胞外マトリックスから3D細胞モデルや注射剤送達に移行しています。

ザルトリウスとの協業により、ライフサイエンスおよびバイオ医薬品市場における同社のリーチが拡大し、より多くのお客さまが高度な生物医学と個別化治療の研究を加速できるようになります」

と、TheWell Bioscienceの創設者兼CEOであるJohn Huangは述べています。

