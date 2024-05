レディースアパレルオンライン販売を行う「フィーボス」は、35歳からの女性が着れるレディースアパレルオンラインショップ「FASHFREN(ファッシュフレン)」の初のオフライン展示会を開催します。

実際に手にとって、生地感、履き心地やシルエットの良さなどを体感できる展示会です。

「FASHFREN(ファッシュフレン)」オフライン展示会

開催日 :

・2024年5月14日(火)・15日(水)【Press Day】

・2024年5月16日(木) だれでも自由に来場できます

開催時間:10:00〜18:00

開催場所:代官山ホワイトルーム(東京都渋谷区恵比寿西1-32-4 パームヒルズ代官山1F)

