濃厚カレールーをたっぷりかけたコラボラーメン！らあめん花月嵐 ゴーゴーカレー監修「嵐ゴーゴーカレーまぜそば」

らあめん花月嵐は、2024年5月5日(日)よりゴーゴーカレー監修『嵐ゴーゴーカレーまぜそば』を国内の花月嵐で期間限定で販売開始しました。

らあめん花月嵐 ゴーゴーカレー監修「嵐ゴーゴーカレーまぜそば」

商品名・価格:

・嵐ゴーゴーカレーまぜそば:980円(税込)

・嵐ゴーゴーカレーまぜそばW:1,390円(税込)

『一度食べたら忘れられない』で多くのファンに愛されているゴーゴーカレー全面監修のもと、ラーメンマエストロ(開発チーム)が創作したコラボラーメンが登場。

花月嵐のまぜそばをベースに、ゴーゴーカレーの濃厚でドロッとした甘みのある黒いルーを大胆にかけたクセになる一品です。

「嵐ゴーゴーカレーまぜそば」には、55の工程を5時間かけてじっくり煮込み、さらに55時間寝かせて旨味を熟成させたゴーゴーカレーの特製オリジナル・ルーを使用!

麺は、花月嵐のまぜそばに使用している特製太麺をチョイス。

特製タレと具材が絡んだまぜそばは、ゴーゴーカレーとの相性抜群です。

麺の下には千切りキャベツを忍ばせているので、食べ応えも抜群。

ゴーゴーカレーには欠かせない千切りキャベツ。

金沢カレーの世界観とシャキシャキの歯ごたえを演出します。

さらに、嵐ゴーゴーカレーまぜそばのカレールー・キャベツ・味玉を二倍にした「嵐ゴーゴーカレーまぜそばW(ダブルウ)」も販売されています!

