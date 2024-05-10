吉野家で″から揚げ″がお得に食べられる。割引＆ご飯の増量などが無料に。

吉野家では、2024年5月10日11時から期間限定で「から揚げ」がお得に食べられる「から揚げ祭」を開催します。

お持ち帰りもお得な5月限定企画

今回のキャンペーンは店内で「から揚げ定食」や「W定食（牛皿・から揚げ定食）」などの定食を注文した人を対象に、ご飯増量・おかわり無料となります。テイクアウト限定の「W弁当（牛皿・から揚げ弁当）」も、ご飯の増量が無料です。

なお、「から揚げ祭」の商品は店内飲食・テイクアウトともに対象で5月31日20時まで実施しているので、お得なこの機会にぜひ味わってみてください。

から揚げ祭・主な店内飲食対象商品

・から揚げ（単品）1個 通常140円→特別価格126円

・から揚げ定食...ご飯増量／おかわり無料 通常688円→特別価格619円

・から揚げ丼並盛 通常545円→特別価格490円

・から牛並盛 通常655円→特別価格589円

・W定食（牛皿・から揚げ定食）...ご飯増量／おかわり無料 通常908円→特別価格817円

から揚げ祭・主なテイクアウト対象商品

・から揚げ（単品）1個 通常138円→特別価格124円

・から揚げ3個 通常408円→特別価格367円

・から揚げ6個 通常797円→特別価格717円

・から揚げ9個 通常1131円→特別価格1017円

・から揚げ丼並盛 通常535円→特別価格481円

・から牛並盛 通常643円→特別価格578円

・W弁当（牛皿・から揚げ弁当）...ご飯増量無料 通常881円→特別価格792円

「から揚げ定食」「W定食（牛皿・から揚げ定食）」はテイクアウト対象商品ではありません。また、一部店舗で価格が異なる場合や販売のない店舗もあります。

※価格はすべて税込価格です。