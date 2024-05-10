【ワシントン聯合ニュース】韓米日３カ国の北朝鮮担当高官が９日、東京で会談し、北朝鮮とロシアの軍事協力などへの対応について議論した。



会合には韓国外交部の李筇一（イ・ジュンイル）北核外交企画団長と米国務省のジュン・パク高級北朝鮮問題担当者、日本外務省の鯰博行アジア大洋州局長が出席した。



米国務省によると、３氏は北朝鮮の違法な大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発、ロ朝の軍事協力などへの対応を強調。朝鮮半島の平和と安定を維持し、北朝鮮との対話再開に向け緊密に協力することで一致した。



また、亡命を申請した北朝鮮住民の保護を含む人権問題や拉致問題などへの対応について連携を確認した。