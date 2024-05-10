１０日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・全世帯家計調査

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１５：００ 英・四半期ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２０：３０ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会議事要旨発表

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議

※インドネシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：長谷工<1808>，大和ハウス<1925>，明治ＨＤ<2269>，東洋水産<2875>，マツキヨココ<3088>，東急不ＨＤ<3289>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，菱ガス化<4182>，資生堂<4911>，住友電<5802>，しずおかＦＧ<5831>，クボタ<6326>，ダイフク<6383>，ホシザキ<6465>，ミネベア<6479>，コクサイエレ<6525>，めぶきＦＧ<7167>，マツダ<7261>，ホンダ<7267>，島津製<7701>，オリンパス<7733>，アシックス<7936>，東エレク<8035>，千葉銀<8331>，ＳＢＩ<8473>，三井不<8801>，菱地所<8802>，ＮＴＴ<9432>，ＫＤＤＩ<9433>，セコム<9735>ほか



出所：MINKABU PRESS