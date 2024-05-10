９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７９．２６ドル（＋０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４０．３ドル（＋１８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８１３．２セント（＋７７．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１９．７５セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４２．７５セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９２．７５セント（－２０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．９９（＋０．９８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７９．２６ドル（＋０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４０．３ドル（＋１８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８１３．２セント（＋７７．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１９．７５セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４２．７５セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９２．７５セント（－２０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．９９（＋０．９８）
出所：MINKABU PRESS