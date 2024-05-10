・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７９．２６ドル（＋０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３４０．３ドル（＋１８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８１３．２セント（＋７７．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６１９．７５セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４２．７５セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１９２．７５セント（－２０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２８９．９９（＋０．９８）

出所：MINKABU PRESS