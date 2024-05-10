日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比390円高の3万8430円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40911.16円 ボリンジャーバンド3σ
40128.91円 ボリンジャーバンド2σ
39835.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39346.65円 ボリンジャーバンド1σ
38564.40円 25日移動平均
38500.00円 一目均衡表・基準線
38430.00円 10日夜間取引終値
38421.33円 75日移動平均
38350.00円 5日移動平均
38100.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38073.98円 9日日経平均株価現物終値
38040.00円 一目均衡表・転換線
37782.15円 ボリンジャーバンド-1σ
36999.89円 ボリンジャーバンド2σ
36217.64円 ボリンジャーバンド3σ
34802.70円 200日移動平均
株探ニュース
40911.16円 ボリンジャーバンド3σ
40128.91円 ボリンジャーバンド2σ
39835.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39346.65円 ボリンジャーバンド1σ
38564.40円 25日移動平均
38500.00円 一目均衡表・基準線
38430.00円 10日夜間取引終値
38421.33円 75日移動平均
38350.00円 5日移動平均
38100.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38073.98円 9日日経平均株価現物終値
38040.00円 一目均衡表・転換線
37782.15円 ボリンジャーバンド-1σ
36999.89円 ボリンジャーバンド2σ
36217.64円 ボリンジャーバンド3σ
34802.70円 200日移動平均
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