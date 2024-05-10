　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比390円高の3万8430円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40911.16円　　ボリンジャーバンド3σ
40128.91円　　ボリンジャーバンド2σ
39835.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39346.65円　　ボリンジャーバンド1σ
38564.40円　　25日移動平均
38500.00円　　一目均衡表・基準線
38430.00円　　10日夜間取引終値
38421.33円　　75日移動平均
38350.00円　　5日移動平均
38100.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38073.98円　　9日日経平均株価現物終値
38040.00円　　一目均衡表・転換線
37782.15円　　ボリンジャーバンド-1σ
36999.89円　　ボリンジャーバンド2σ
36217.64円　　ボリンジャーバンド3σ
34802.70円　　200日移動平均


株探ニュース