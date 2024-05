ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、涼しげな色合いの総柄がおしゃれな「接触冷感とさらっと素材のリバーシブルキルトケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「接触冷感とさらっと素材のリバーシブルキルトケット」

タイプと価格:【ハーフ】3,690円(税込)、【シングル】5,690円(税込)

サイズ:【ハーフ】約100×140cm、【シングル】約140×190cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ふっくらとした中わた入りのキルトケット。

程よい重みが心地よく、包まれて眠るとホッと落ち着きます!

また、表面と肌面で異なる素材を使用しているのもポイント。

デザインは全部で4種類で、それぞれハーフとシングルの2サイズ展開です。

ハーフサイズは子どものお昼寝にぴったりで、大人の寝室にも似合うかわいすぎないデザインが魅力的☆

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインのキルトケット。

表面は、大きな葉っぱモチーフで南国ムードたっぷり!

サーフボードを持った「ミッキーマウス」の姿もおしゃれなアクセントになっています。

そして肌面はグレーが基調で、また違った雰囲気が楽しめます。

表面とデザインに統一感があるのもポイントです。

くまのプーさん

『くまのプーさん』デザインのキルトケット。

一面には、気持ちよさそうに寝ている「くまのプーさん」、「ピグレット」、「ティガー」、「イーヨー」の姿が☆

さらに水色×ドット柄の組み合わせも涼しげです。

肌面にもリラックスした「くまのプーさん」たちの姿。

表面よりも薄い色合いで、背面にはたくさんの星が散りばめられています。

ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」のキルトケット。

劇中にも登場する、夜空に浮かぶランタンのアートがロマンティックな雰囲気☆

それから、様々なポーズの「ラプンツェル」のシルエットや、お友達「パスカル」の姿もデザインされています。

肌面は淡いパープルが基調で。

ゴンドラに乗っている「ラプンツェル」や「フリン・ライダー」、塔や魔法の花、ランタン、「パスカル」のシルエットが総柄で上品にあしらわれています。

トイ・ストーリー

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』のキルトケット。

表面はパステル調のグリーンをベースに、「ウッディ」や「バス・ライトイヤー」、「ハム」に「レックス」、「エイリアン」、「フォーキー」の姿が手書き風タッチで大きくデザインされインパクトたっぷり◎

また肌面には「スリンキー・ドッグ」や「ジェシー」の姿も!

今にも「ウッディ」がおしゃべりをする楽しそうな声が聞こえてきそう。

<素材アップ>

表面にはサラッとした風合いが涼し気な、ポリエステル素材を使用しています。

肌面は、触れた瞬間ひんやりと感じる接触冷感素材を使用。

暑さやその日の気分に合わせて、リバーシブルで楽しめます。

そして、ネットに入れれば自宅の洗濯機で気軽に丸洗いができるので、汗をかいてもすぐに洗えて、いつでも清潔な状態で使えます。

寒がりさんやクーラーを効かせて眠る夜におすすめのキルトケット。

涼しげな色合いの総柄がオシャレな、ディズニーデザイン「接触冷感とさらっと素材のリバーシブルキルトケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

