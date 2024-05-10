紙オンリー？そういえば見ない缶入り牛乳のナゼ
コーヒーやジュース類は「缶入り」が主流。牛乳も「缶」でよさそうだが…… ⓒ HeunHanCompany, Mirae N, 東洋経済新報社
毎日飲んでいる人も多い家庭の必需品、牛乳。私たちがスーパーマーケットで買っているのは紙パックやガラス瓶入りのものではないでしょうか。
よくよく考えてみれば、コーヒーやジュース類は缶入りが多く流通していますが、「缶入りの牛乳」はなぜ見かけないのでしょうか？
もし子どもに「缶入りの牛乳は売っていないの？」と聞かれたら、あなたらならどう答えますか？
今、小学生の子どもたちに大人気、累計555万部を売り上げるサイエンス学習まんが『となりのきょうだい 理科でミラクル 食べ物☆天国編』より『牛乳がたった1日でダメになった！』をお届けします。
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（となりのきょうだい ： YouTubeクリエイター）
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（ユ・ナニ ： 漫画家）