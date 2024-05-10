¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤ë¤º¤ë¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×ÂÇÎ¨¹ß²¼¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀ¤Î´íµ¡´¶¡¡È¿Å¾¹¶Àª¤Ø¸«¤¨¤¿àÉüÄ´¥µ¥¤¥óá
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ°ú¤²¼¤¬¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬Äê°ÌÃÖ»à¼é¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ô»î¹ç¤ÏÂÇ·âÉÔ¿¶¤â¤¢¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤ë»î¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤³¤½¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ÕÃÏ¤Î¸«¤»»þ¤À¡£
¡¡¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¤·¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òµÕ¤Ë¤¤¤¤·Á¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¸½¾õ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Î¡Ê¾õ¶·¡Ë¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤ÇÂÇÇË¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤ë¤º¤ë¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µÜ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤´íµ¡´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£4·î17Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÂÇÎ¨3³äÂæ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï2³ä4Ê¬¡£5·î¤Ï12ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÈÀª¤¤¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£4Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ê¤É¡¢Æ±·î¤Ï7»î¹çÃæ3»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍýÍ³¤ÏàÇ´¤êáÉÔÂ¤À¡£¡Ö¡Ê4·î¡ËÁ°È¾¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤«¤Ê¤«º£¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ»°¿¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£4·î¤Ï·î´ÖÀ®ÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë13»Íµå¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢´Å¤¤µå¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤ØÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾Ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¾Ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¤¿¤À¡¢ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤Ï¤¢¤ë¡£8Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢Ç´¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡£8µåÌÜ¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð3¡½2¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£³Ú¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÊÁê¼êÀèÈ¯¡ËÅê¼ê¤¬2ÂÇÀÊ¤ÇÂå¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¡×¡£»Íµå¤Ç¤â²÷²»¤òÁÕ¤Ç¤¿°ÂÂÇ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç´¤Ã¤Æ½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¿·Á¡£¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÂÇÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µÜ¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤¦°ì²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¥×¥í15Ç¯ÌÜ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë