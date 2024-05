金沢クラフトビジネス創造機構は、KOGEI Art Gallery 銀座の金沢にて、能登半島地震で被災した伝統工芸の復興支援に向けた特別展「能登半島地震復興支援 珠洲焼特別展」を開催します。

KOGEI Art Gallery 銀座の金沢「能登半島地震復興支援 珠洲焼特別展」

1. 会期:令和6年5月11日(土)〜25日(土)午前11時〜午後7時 ※最終日は午後4時まで

2. 会場:KOGEI Art Gallery 銀座の金沢 2階(東京都中央区銀座5-1-8 銀座MSビル)

3. 入場:無料

4. 出展作家:宮脇 まゆみ、清水 武徳、芝雪、中島 大河、折坂 理恵、林 春香

5. 作家在廊スケジュール

珠洲焼創炎会会長 篠原 敬 氏 11:00〜14:00

出展作家 宮脇 まゆみ 氏 11:00〜14:00

芝雪 氏 14:00〜17:00

林 春香 氏 14:00〜17:00

石川県珠洲市の伝統工芸品である「珠洲焼」

本展示会では、珠洲焼作家で構成する「珠洲焼創炎会」の会員作家6名の、約60点の作品を展示・販売。

開催初日には出展作家3名と珠洲焼創炎会会長の篠原 敬 氏が在廊し、展示作品の説明や珠洲焼について来店者に直接紹介して魅力を発信します。

なお、本展覧会では出展者への支援として販売手数料等が免除されます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 珠洲焼創炎会の作家6名による作品を展示・販売!KOGEI Art Gallery 銀座の金沢「能登半島地震復興支援 珠洲焼特別展」 appeared first on Dtimes.