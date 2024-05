計6チームのK-POPアーティストが出演！SBS「K-WAVEコンサート＜人気歌謡＞Sponsored by Coca-Cola Creations」

イベント事業を行う「ツムギホールディングス」は、SBS「K-WAVEコンサート<人気歌謡>Sponsored by Coca-Cola Creations」の超豪華ラインナップを公開しました。

SBS「K-WAVEコンサート<人気歌謡>Sponsored by Coca-Cola Creations」

イベント名:SBS「K-WAVEコンサート<人気歌謡>Sponsored by Coca-Cola Creations」

開催日時 :2024年6月2日

開催場所 :仁川永宗島インスパイアアリーナ

6月2日(日)仁川永宗島インスパイアアリーナでSBS「K-WAVEコンサート<人気歌謡>」1次アーティストのラインナップが2日公開されました。

公開されたラインナップには、aespa、ATEEZ、ITZY、NMIXX、Stray Kids、ZEROBASEONEの、計6チームのグローバルグループが名を連ねました。

しっかりとした実力で愛されるK-POPを代表するアーティストたちが出演を確定した中で、追加ラインナップにもグローバルK-POPファンの期待が高まっています。

超豪華ラインナップで熱い関心を集める「K-WAVEコンサート<人気歌謡>」は6月2日(日)にインス パイアアリーナで開催されます。

詳しい情報は公式ホームページで確認できます。

