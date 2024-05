正しい熱中症の予防法や対策法を解説！評言社 書籍『熱中症からいのちを守る』

健康書、医学・薬学書、実用書の発行を手掛ける「評言社」は、テレビ・ラジオ出演が300回を超える熱中症・脱水症の権威が熱中症の素朴な疑問を解決する書籍『熱中症からいのちを守る』を2024年5月27日に発売します。

評言社 書籍『熱中症からいのちを守る』

著者 :谷口 英喜(医学博士・医師)

定価 :1,540円(税込)

ISBN :978-4-8282-0743-8

発行 :評言社

発売日:2024年5月27日

著者は、熱中症から”いのち”を守りたいという思いで本書を書き上げました。

世の中にあふれた熱中症関連の情報を整理して、繰り返しマスメディアから発信される予防法や対策法に対する答えを根拠をあげてわかりやすく解説しています。

熱中症は予防でゼロにできる唯一の病気です。

さらに病院に来る前に現場で施す治療効果も高いのです。

しかし、誤った対処法をすると、重い後遺症を残し、命を失うことになりかねません。

熱中症から、自らの、そして周りにいる人たちの命を守るためには、普段から「正しい」予防策を徹底し、熱中症になってしまったら速やかに「正しい」対処を施すことが大切です。

本書では、熱中症から自分と家族と仲間を守るための正しい知識と対処法を学ぶことができます。

目次

PartI 総論 熱中症を知って、正しくおそれよう

PartII 予防 効果的な熱中症予防策、教えます!

PartIII 治療 熱中症からいのちを守るスキル、教えます!

