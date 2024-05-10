読売ジャイアンツが映画『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』とのコラボレーショングッズを発売した。

このグッズは4月30日（火）に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』とのコラボレーションイベントを開催したことを記念して制作。烏野高校の6人はジャイアンツのホームユニホームを、音駒高校の5人はビジターユニホームを着用した姿をデザインした、さまざまなグッズが用意されている。

■アクリルパネル（A5サイズ）：5,500円

アクリルパネル（A5サイズ） Ⓒ2024「ハイキュー!!」製作委員会 Ⓒ 古舘春一/集英社

■アクリルスタンド（全11種）：各1,700円

アクリルスタンド 日向翔陽（他10種） Ⓒ2024「ハイキュー!!」製作委員会 Ⓒ 古舘春一/集英社

■スライドアクリルキーホルダー（全11種）：各990円

スライドアクリルキーホルダー 影山飛雄（他10種） Ⓒ2024「ハイキュー!!」製作委員会 Ⓒ 古舘春一/集英社

■〈シークレット〉缶バッジ：700円

シークレット 缶バッジ Ⓒ2024「ハイキュー!!」製作委員会 Ⓒ 古舘春一/集英社

■〈シークレット〉ホログラムシール：440円

シークレット ホログラムシール Ⓒ2024「ハイキュー!!」製作委員会 Ⓒ 古舘春一/集英社

販売は東京ドームの公式グッズショップ「GIANTS PLAZA」（22ゲート前）と「GIANTS STORE BALLPARK TOKYO」（23ゲート横）のほか、公式オンラインストアでも行われる。

公式オンラインストアでは「プレーヤーズフェイスタオル」も販売。キャラクターの名前が入ったストア限定商品で、すべて受注販売となる。受注期間は5月7日（火）正午まで。

■プレーヤーズフェイスタオル オレンジ×ブラック（全11種）：各2,500円

プレーヤーズフェイスタオル オレンジ× ブラック 月島蛍（他10種） Ⓒ2024「ハイキュー!!」製作委員会 Ⓒ 古舘春一/集英社