日本全国の皮革関連企業で構成されている協同組合資材連は、14回目となる「革のデザインコンテスト2024」を開催します。

ファッション、インテリア、生活雑貨など、新しい価値を生み出す革製品のアイデアを募集。

本コンテストは、革の可能性を追求し、その魅力を引き出すプラットフォームを提供することを目的としています。

第14回「革のデザインコンテスト2024」

応募期間: 2024年6月1日(土)〜30日(日) (当日消印有効)

応募宛先: 郵送かメールにて応募ください

※郵送:株式会社 オアシススタイリング

〒111-0032 東京都台東区浅草7-3-6 タテマツビル 2F

※メール:info@oasisstyling.com

応募部門:

・プロダクト部門(製作部門)

・クリエイティブ部門(デザイン画部門)

・クリエイティブ部門(ユース・クリエーターズ賞)

応募資格: 年齢・性別不問。職業、国籍は問いません。

※日本居住者の個人に限ります

※クリエイティブ部門のユース・クリエーターズ賞は高校生以下

主催 : 協同組合資材連

共催 : 東京都

後援 : 経済産業省・台東区・一般社団法人日本皮革産業連合会

協賛 : 「リネアペッレ」 イタリア

日本全国の皮革関連企業で構成されている協同組合資材連は、14回目となる「革のデザインコンテスト2024」を開催します。

審査はTLF審査委員会、イタリアリネアペッレ審査委員会、そしてゲスト審査員として新時代のデザイナー、著名人をむかえて厳選され、独創性、先進性、新たな時代を予感されるアイデアを評価します。

応募部門はプロダクト部門(製作部門)とクリエイティブ部門(デザイン画部門)の2部門。

クリエイティブ部門では高校生以下が対象のユース・クリエーターズ賞もあります。

優秀なデザインを提出された方々には、豪華な賞品や賞状が授与される予定です。

プロダクト部門の最優秀・優秀作品は、世界最大の「リネアペッレ」イタリアで展示されます。

また、クリエイティブ部門の最優秀・優秀作品には、モデリストによる実物製作が実施されます。

クリエイティブ・プロダクト部門とも、7月中旬の一次審査ののち、7〜8月にインターネット投票を実施。

審査結果の表彰式及び作品展示は2024年11月開催予定のTLF会場にて行います。

審査員

TLF審査委員会

イタリアリネアペッレ審査委員会

ゲスト審査員:

・山縣良和(ファッションデザイナー)

・萩原輝美(ファッションディレクター)

・青木明子(ファッションデザイナー)

評価基準

<プロダクト部門/クリエイティブ部門>

・デザインの独創性、先進性

・新たな時代を予感させる先見性

・製作した実物の完成度(プロダクト部門のみ)

・デザインの中に機能性などの工夫がみられる作品(プロダクト部門のみ)

<ユース・クリエーターズ賞>

・高校生らしい瑞々しい感性はあるか

・想像力あふれる感性豊かなデザインか

・独創性やファッション性に加え新たな機能性の提案力

・柄や模様の審査ではなく全体の造形やディティールのデザイン性

リネアペッレでの革コンの展示風景

「リネアペッレ」イタリアは、最新トレンドを発表し、世界をリードしている国際見本市です。

毎回、世界各国から2万人前後の来場者があります。

東京レザーフェアとは長年にわたって友好関係にあり、毎回、東京レザーフェア会場にグループ出展するほか、最新素材のトレンドコーナーを設置し、積極的な情報発信を行なっています。

革コン2023 プロダクト部門の最優秀賞と優秀賞作品が、2024年2月20日(火)〜2月22日(木)に開催されたイタリア・ミラノ『LINEA PELLE』にて展示されました。

【革コン2023受賞作品】

●クリエイティブ部門

最優秀賞

TATAMIBERI 今井みゆき

●クリエイティブ部門

優秀賞

ウズ レザースツール 山本敦

●プロダクト部門

最優秀賞

Forming 01 小松崎慎悟

●プロダクト部門

優秀賞

CHAIN 南浴圭哉

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ファッション、インテリア、生活雑貨など革製品のコンペティション!第14回「革のデザインコンテスト2024」 appeared first on Dtimes.