全国各地のブルワリーが集うクラフトビールの祭典！さいたまアリーナ「けやきひろば春のビール祭り」

さいたまアリーナは、多くの来場者でにぎわう恒例イベント「けやきひろば春のビール祭り」を5月22日(水)〜26日(日)の5日間、さいたま新都心けやきひろばにて開催します。

また、イベントコラボビールは投票数1位の地元さいたまのブルワリー「U.B.P BREWERY」に決定しました。

さいたまアリーナ「けやきひろば春のビール祭り」

開催期間:2024年5月22日(水)16:00〜21:00、23日(木)〜25日(土)11:00〜21:00、26日(日)11:00〜20:00

開催場所:さいたま新都心けやきひろば

入場料:無料

出店数:49店(予定)

本イベントは、全国各地のブルワリーと海外インポーターが出店する日本最大級のクラフトビールイベントです。

個性溢れる実力派ブルワリー・インポーター49店舗が300種類以上のクラフトビールとビールによく合うおつまみが多数取り揃えられています。

また同イベントでは、2023年春からイベント開催毎に異なるブルワリーとタッグを組み、イベントオリジナルのコラボビールを販売しています。

今回は、初の試みとしてオフィシャルサイトでコラボしてほしいブルワリーを募集。

投票によって見事1位を獲得したのは、地元さいたまの醸造所「U.B.P BREWERY(浦和区)」

商品名は「Keyaki PROUD(けやきプラウド)」に決定しました。

Keyaki PROUDは、けやきひろばビール祭りにかける強い想いが詰まったトロピカルでジューシーなビールです。

U.B.P BREWERYブースのほか、お土産用の缶ビールも販売予定。

イベント来場の記念にもぴったりなビールになっています。

20代のクラフトビールデビューを応援する「ハジメの1杯プレゼント!」

5月23日・24日の2日間限定で、20代の来場者200名に飲食チケットをプレゼント!

けやきひろばビール祭りが20代のクラフトビールデビューをお手伝いします。

クラフトビール初心者の20代を対象に、1日100名限定(先着)合計200名の方に「初めの一杯」に相当する飲食チケット600円分がプレゼントされます。

出展店舗

【国内】

網走ビール(北海道)、Brasserie Knot(北海道)、hokkaido brewing(北海道)、ノースアイランドビール(北海道)、忽布古丹醸造(北海道)、いわて蔵ビール(岩手)、遠野麦酒ZUMONA(岩手)、希望の丘醸造所(宮城県)、ISHINOMAKI HOP WORKS(宮城)、鳴子温泉ブルワリー(宮城)、HOPDOG BREWING(秋田)、秋田あくらビール(秋田)、田沢湖ビール(秋田)、牛久醸造場(茨城)、BLUE MAGIC(栃木)、うしとらブルワリー(栃木)、ろまんちっく村の地ビール(栃木)、SHIKI BEER(埼玉)、コエドブルワリー(埼玉)、そじ坊・杵屋(埼玉)、スモーク・クラフト(埼玉)、青蓮さいたま新都心店(埼玉)、だん家(埼玉)、麦雑穀工房(埼玉)、Teenage Brewing(埼玉)、U.B.P BREWERY(埼玉)、SCREWDRIVER(東京)、sorachi1984(東京)、サンクトガーレン(神奈川)、エチゴビール(新潟)、八ヶ岳ブルワリー(山梨)、オラホビール(長野)、信州須坂フルーツブルワリー(長野)、南信州ビール(長野)、反射炉ビヤ(静岡)、Y.MARKET BREWING(愛知)、伊勢角屋麦酒(三重)、TWO RABBITS BREWING COMPANY(滋賀)、京都醸造(京都)、CHORYO Craft Beer(奈良)、大山Gビール(鳥取)、松江ビアへるん(島根)、DD4D BREWING(愛媛)、別府ブルワリー(大分)、宮崎ひでじビール(宮崎)

【海外・その他】

ACDC、F.B.JAPON、ドイツビールエルディンガー、チャレンジャーブースby Best Beer Japan

