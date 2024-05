太洋繊維は、作業服、安全靴、工具、ヘルメットなどを取り揃えるワークショップ「ワークランド 16号町田店」を、2024年5月9日(木)、神奈川・相模原市国道16号鵜野森交差点にオープンしました。

太洋繊維「ワークランド 16号町田店」

店舗名 : ワークランド 16号町田店 ROUTE16 UNOMORI kichi

開店日 : 5月9日(木)

所在地 : 〒252-0301 神奈川県相模原市南区鵜野森2-2-18

営業時間 : 平日 6:00〜20:00、土日祝 9:00〜20:00

定休日 : 土曜日

駐車場 : あり24台(無料)

取扱いブランド: 自重堂、バートル、アシックス、ミズノ、プーマ など

『ワークランド』は、作業服、安全靴、工具、ヘルメットなどを取り揃えるワークショップ。

関東に20店舗以上を展開、インターネット通販ショップも運営し、建築、製造、運輸を始め、医療、飲食の分野まで幅広くお仕事をサポートしています。

今回オープンした「ワークランド 16号町田店」は、コンクリート&ウッドを使用したプレミアム店舗。

ワークランドネイビーカラーにプレミアムカラーをミックスさせ、圧倒的な存在感で国道16号にそびえたつワークランドのフラッグショップです。

16号町田店には、様々な現場で働く人をモチーフにした「ハタラキビト」を外観にデザイン。

店内にもオリジナルキャラクター「ハタラキビト」が隠れている、遊び心ある売場です。

ただ商品を提供するだけではなく、タノシイ体験をしてもらえる店内は家族連れでもゆっくりと買い物できます。

安全靴をみる為のゆったりスペース、遊び心ある単管スポットコーナー、オリジナルアイテムやガチャガチャなど思わず童心にかえり、見るだけでもワクワクできる店舗です。

店内で販売される商品は、オフシーンでも活躍できるカジュアルライクの商品が揃います。

通常の作業服店では取り扱わない、ローカルブランドや有名ブランドの帽子・アクセサリ・小物なども豊富にラインナップ。

ワークウエアにプラスしてワンランク上の着こなしを提案できます。

限定ノベルティプレゼントやオープン記念特価商品も!

5,000円以上購入で16号町田店限定トートをプレゼント!

先着順でなくなり次第終了となります。

ハタラキビトがデザインされたトートは、現場での着替えや水筒などの手荷物収納やマイバックとしても使用できます。

しっかりした生地感で、汚れたら洗って繰り返し愛用できます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 作業服、安全靴、工具などをラインナップ!太洋繊維「ワークランド 16号町田店」 appeared first on Dtimes.